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Arap Birliği'nden Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin küstah yorum

Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmet Ebul Geyt, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde yuvalanan terör örgütlerine karşı başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin küstah bir yorumda bulundu. Ahmet Ebul Geyt harekatı "egemenliğe saldırı" olarak nitelendirdi.

12 Ekim 2019 Cumartesi 17:30
Arap Birliği'nden Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin küstah yorum

Arap Birliği, Türkiye'nin Kuzey Suriye'ye yönelik düzenlediği Barış Pınarı Harekatı'nın ardından Mısır'ın çağrısıyla olağanüstü toplandı. Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmet Ebul Geyt; Türkiye, bölgedeki tek amacının terör koridorunu temizlemek olduğunu defalarca dile getirmesine rağmen Harekatı 'egemenliğe saldırı' olarak yorumladı. Arap Birliği daha önce yaptığı açıklamada da operasyonu 'kabul edilemez' bulduklarını açıklamıştı.

Türkiye'nin operasyon düzenlediği bölgelerde Suriye rejiminden hiçbir kuvvet olmamasına rağmen Barış Pınarı Harekatı'na 'istila' deme küstahlığını gösteren Genel Sekreter, Türkiye'nin operasyonunu kınadı.

Arap Birliği'nden küstah yorum

Bölgenin yıllardır terör örgütü PKK/YPG'nin işgali altında olmasına ses çıkarmayan Arap Birliği, Türkiye'nin Güvenli Bölge oluşturmak maksadıyla girdiği Fırat'ın doğusundaki harekatla ilgili olarak, "Bu bir Arap devletinin topraklarını istila edip egemenliğine saldırmaktır" yorumunda bulundu.

Arap Birliği'nin dönem başkanı Irak'ın Dışişleri Bakanı Ali el-Hakim de Türkiye'nin barışçıl operasyonunu kınama gafletinde bulundu. Ali el-Hakim, 2011'de üyelikten çıkarılan Suriye'nin birliğe yeniden alınması çağrısını da yaptı.

Arap Birliği nedir?

Arap Birliği 22 Arap ülkesinin üye olduğu bir ittifak topluluğu olarak biliniyor. Birlik Mısır, Irak, Ürdün, Lübnan, Suudi Arabistan ve Suriye tarafından 22 Mart 1945'te Mısır'ın başkenti Kahire'de kuruldu.

7 ülkenin kuruluşundan itibaren yer aldığı daha sonra katılımlarla sayının 22'ye yükseldiği toplulukta ana üyelerin yanı sıra daimi gözlemci ülkeler de yer alıyor.

Arap Birliği'ne üye olan ülkeler;

Irak, Suriye, Lübnan, Ürdün, Suudi Arabistan, Bahreyn, Katar, BAE, Umman, Yemen, Kuveyt, Mısır, Libya, Tunus, Cezayir, Fas, Moritanya, Sudan, Somali, Filistin, Cibuti, Komorlar

 

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Haber Tarihi: 12 Ekim 2019 Cumartesi 17:30
  1. Arap Birliği
  2. Türkiye
  3. Barış Pınarı Harekatı

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