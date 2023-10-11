  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Milyonlarca kişi parasını yatırmıştı! Hat-San Gemi İnşaa kritik gelişmeyi Türkiye'ye duyurdu

Arap milyoner "Türkiye'de bunu yapmak istiyoruz" diyerek duyurdu! Apar topar geldiler

Acun Ilıcalı'dan şaşkına çeviren açıklama! Ağızlar bir karış açık kaldı

Akit Medya Grubu’na bir ödül daha! Karahasanoğlu ödülünü Erdoğan'ın elinden aldı

Lübnan'ın ABD gemileri tarafından vurulacağını söyleyen Putin: Filistin toprakları, İsrail tarafından askeri güçle işgal edildi

Milyonlarca emekliye müjde verildi! 12 bin 500 TL ödeme yapılacak! O tarihte hesaplarınıza yatacak! Bu haber emekliye bayram ettirir

Eski Başkan Bursaspor Kulübü’nü ziyaret etti: Cavit Çağlar, yeşil sahalara geri dönüyor

Merkez Bankası’ndan flaş karar! Az önce tüm Türkiye’ye ilan edildi! Hiç kimse bunu beklemiyordu

Akşener'den Erdoğan'a ittifak yanıtı!

Elon Musk'tan AB'ye X cevabı!
Dünya Arap Birliği: Gazze'dekiler katliama maruz kalıyor
Dünya

Arap Birliği: Gazze'dekiler katliama maruz kalıyor

Yeniakit Publisher
2023-10-11 22:29:00 -
Arap Birliği: Gazze'dekiler katliama maruz kalıyor

Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt, Gazze'deki Filistinlilerin derhal durdurulması ve kınanması gereken bir katliama maruz kaldıklarını söyledi.

Arap Birliği, İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını ele almak üzere Mısır'ın başkenti Kahire'de dışişleri bakanları düzeyinde olağan dışı toplandı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Arap Birliği Genel Sekreteri Ebu Gayt, "Gazze'deki Filistinliler derhal durdurulması ve kınanması gereken bir katliama maruz kalıyor." dedi.

Ebu Gayt, Gazze'deki Filistinlilerle dayanışma içinde olduklarını vurguladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının kınandığı toplantının ardından sonuç bildirgesi yayınlanması bekleniyor.

Filistin Dışişleri Bakanlığı 8 Ekim'de, Filistin'in Gazze'ye saldırılarını görüşmek üzere Arap Birliği'ni bakanlar düzeyinde acil toplantıya çağırmıştı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

İSRAİL-FİLİSTİN ÇATIŞMASI

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1200 İsraillinin hayatını kaybettiği aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 1055 kişinin hayatını kaybettiğini, 5 bin 184 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da ise İsrail askerlerinin saldırılarında 24 kişinin yaşamını yitirdiği, yaklaşık 130 kişinin de yaralandığı bildirilmişti. Ayrıca İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Silvan beldesinde çıkan olaylarda 2 Filistinliyi öldürmüştü.

Akdeniz'den hazine fışkırdı! Külçe külçe altın çıkıyor
Akdeniz'den hazine fışkırdı! Külçe külçe altın çıkıyor

Dünya

Akdeniz'den hazine fışkırdı! Külçe külçe altın çıkıyor

İsmail Demir’den ALTAY Tankı açıklaması
İsmail Demir’den ALTAY Tankı açıklaması

Gündem

İsmail Demir’den ALTAY Tankı açıklaması

Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri bombayı patlattı
Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri bombayı patlattı

Ekonomi

Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri bombayı patlattı

Bu PINC'in arkasında kim var?
Bu PINC'in arkasında kim var?

Gündem

Bu PINC'in arkasında kim var?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Ahmed YAHYA

ALLAH ALLAH HAYRET? DEME YA!
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23