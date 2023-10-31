Arap Birliği Arap Halkıyla alay ediyor: 11 Kasım’da Gazze için “acil” toplantı

22 ülkeden oluşan Arap Birliği, İsrail’in Gazze saldırılarını görüşmek üzere 11 Kasım’da acil toplantı kararı aldı. İsrail’in Gazze saldırılarını arttırdığı süreçte toplantının 11 gün sonra yapılacak olması da tepki çekti.

Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail’e kapsamlı saldırı başlattı. Saldırıların peşi sıra İsrail ordusu Gazze Şeridi’ni ablukaya aldı. 24 gündür İsrail, havadan, denizden ve karadan saldırılar düzenlemeye devam ediyor. Saldırıların 24.günü geride kalırken Arap Birliği’nde acil toplantı kararı geldi.

TOPLANTI 11 GÜN SONRA

Saldırılar devam ederken 22 Arap ülkesinden oluşan Arap Birliği’nin İsrail’e nasıl bir tepki vereceği büyük merak konusu olmuştu.

Arap Birliği, İsrail’in saldırıları devam ederken 12 Ekim’de, uluslararası camiaya acil müdahale çağrısı yapmış ve ardından sessizliğe gömülmüştü.

Son alınan karara göre Arap Birliği, 11 Kasım’da Gazze’yi görüşmek üzere acil toplanma çağrısı yaptı.

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İsrail’in Gazze’ye karşı saldırılarının giderek arttığı bir süreçte, 11 gün sonrası için toplanma kararı alan Arap Birliği’nin bu davranışı tepki çekti.

EN SON 12 EKİM’DE ACİL MÜDAHALE ÇAĞIRISINDA BULUNULMUŞTU

Arap Birliği dışişleri bakanları, 12 Ekim tarihinde İsrail’in abluka altındaki Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarını ele almak için Mısır’ın başkenti Kahire’de olağanüstü toplantı düzenlemiş. Fas, Cezayir ve Ürdün dışişleri bakanları, Filistin-İsrail çatışmasının bölgedeki yansımalarına karşı uyarıda bulunurken, uluslararası camiaya da acil müdahale çağrısı yapılmıştı.

Arap Birliği son olarak, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’nda alınan “Gazze’de kalıcı insani ateşkes çağrısı” kararını memnuniyetle karşılayarak bunun, “uluslararası toplumun gerçek iradesini yansıttığı” değerlendirmesinde bulundu.