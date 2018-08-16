Aranan PKK'lı Balıkesir'de yakalandı!
Balıkesir'de terör örgütü PKK'ya yönelik yapılan operasyonda, hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi yakalandı.16 Ağustos 2018 Perşembe 20:12
Balıkesir'de PKK/KCK'ya yönelik operasyonda, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi yakalandı.
Balıkesir Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, hakkında, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan kesinleşmiş 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan M.S.Ç, Bandırma TEM Büro Amirliği ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.
M.S.Ç, çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.
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