Aranan PKK'lı Balıkesir'de yakalandı!

Balıkesir'de PKK/KCK'ya yönelik operasyonda, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi yakalandı.

Balıkesir Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, hakkında, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan kesinleşmiş 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan M.S.Ç, Bandırma TEM Büro Amirliği ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

M.S.Ç, çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.