  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Arama kurtarma köpekleri kışa hazırlanıyor!
Aktüel

Arama kurtarma köpekleri kışa hazırlanıyor!

Jandarma Genel Komutanlığı’na bağlı Nevşehir Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi Komutanlığınca kış aylarına girdiğimiz şu günlerde olası çığ felaketinin önüne geçe bilmek için koku ve his duygularıyla personeline destek olacak köpeklere “Kar ve Çığ Altında Arama" eğitimi verdi.

Yeniakit Publisher
2021-12-14 21:23:00 -
Arama kurtarma köpekleri kışa hazırlanıyor!

YENİ AKİT  ANKARA

Jandarma Genel Komutanlığı’na bağlı Nevşehir Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi Komutanlığınca kış aylarına girdiğimiz şu günlerde olası çığ felaketinin önüne geçe bilmek için koku ve his duygularıyla personeline destek olacak köpeklere ve sorumlusuna Jandarma Arama ve Kurtarma Timleri ile müşterek olarak, “Kar ve Çığ Altında Arama" eğitimi verdi.

Jandarma Genel Komutanlığı resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Nevşehir Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi Komutanlığınca, Arama Kurtarma ve Kadavra Arama Kursu gören 7 köpek ve sorumlusuna Jandarma Arama ve Kurtarma Timleri ile müşterek olarak, "Kar ve Çığ Altında Arama" eğitimi verilmiştir” ifadelerine yer verildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay