Arama kurtarma köpekleri kışa hazırlanıyor!

YENİ AKİT ANKARA

Jandarma Genel Komutanlığı’na bağlı Nevşehir Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi Komutanlığınca kış aylarına girdiğimiz şu günlerde olası çığ felaketinin önüne geçe bilmek için koku ve his duygularıyla personeline destek olacak köpeklere ve sorumlusuna Jandarma Arama ve Kurtarma Timleri ile müşterek olarak, “Kar ve Çığ Altında Arama" eğitimi verdi.

Jandarma Genel Komutanlığı resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Nevşehir Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi Komutanlığınca, Arama Kurtarma ve Kadavra Arama Kursu gören 7 köpek ve sorumlusuna Jandarma Arama ve Kurtarma Timleri ile müşterek olarak, "Kar ve Çığ Altında Arama" eğitimi verilmiştir” ifadelerine yer verildi.