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Yaşam Aralık ayı meyve ve sebzeleri nelerdir? Aralık ayında hangi sebzeler yenir?
Yaşam

Aralık ayı meyve ve sebzeleri nelerdir? Aralık ayında hangi sebzeler yenir?

Kış meyve ve sebzeleri | Aralık ayıyla birlikte kış mevsimine giriş yapıldı. Bağışıklık sisteminin güçlenmesi için mevsim meyve ve sebzelerinin tüketilmesi gerektiği ifade ediliyor. Bu sebeple pek çok kişi aralık ayı meyve ve sebzelerini araştırmaya başladı. Aralık ayı meyveleri nelerdir?

Yeniakit Publisher
2021-12-06 20:16:00 -
Aralık ayı meyve ve sebzeleri nelerdir? Aralık ayında hangi sebzeler yenir?

Kış ayında hangi meyveler yenir? Kış mevsimiyle birlikte pek çok kişi güçlü bir bağışıklık sistemi için ne yapmaları gerektiğini, hangi meyve ve sebzeleri tüketmeleri gerektiğini araştırıyor. Peki, aralık ayı meyveleri neler?

Aralık ayı meyve ve sebzeleri nelerdir? Aralık ayında hangi sebzeler yenir?

Meyveler: Mandalina, portakal, greyfurt, limon, elma, armut, muz, kivi, ayva, nar, balkabağı, muşmula

Sebzeler: Yer elması, kereviz, pırasa, beyaz lahana, kırmızı lahana, brüksel lahanası, pazı, kırmızı turp, karnabahar, havuç, ıspanak, şalgam, pancar

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