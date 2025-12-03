Kira artışı ne kadar olacak? İşte yapılacak oran
Kasım enflasyonu sonrası Aralık kira artışlarının üst sınırı belirlendi. Ev ve işyeri kiraları en fazla yüzde 35.91 oranında artırılabilecek.
Kasım ayı enflasyon verileri, Aralık ayında konut ve işyeri kiralarına uygulanacak tavan zam oranını belirledi. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre, 12 aylık enflasyon ortalaması baz alınarak yapılan hesaplamada kira ve işyeri kiralarında tavan artış oranı yüzde 35,91 olarak belirlendi. Son bir yıldır kira artışları, enflasyon oranına göre hesaplanıyor.
Ekonomi
