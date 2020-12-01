Aralık 2020 Dünya Gündemi
ANKARA (AA) - Çin'de 2019'un sonlarında ortaya çıkmasının ardından dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili gelişmelerin yanı sıra Belçika'nın başkenti Brüksel'de 2 gün sürecek Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi ve Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu Kovid-19 özel oturumu aralık ayının önemli gündem maddelerini oluşturuyor.
1 Aralık
- Brüksel'de 2 gün sürecek NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı, video konferans yoluyla düzenlenecek.
- Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) üyesi ülkeler ve aralarında Rusya'nın da bulunduğu bazı ülkelerin oluşturduğu OPEC + grubunun 12. Olağan Toplantısı video konferans yoluyla gerçekleştirilecek.
2 Aralık
- Kosova'da "38. Arnavut Kadın Şairler Festivali" düzenlenecek.
- Karadağ ulusal meclisinde, yeni kabineye yönelik güven oylaması yapılacak.
3 Aralık
- Arnavutluk'un ev sahipliğinde 3-4 Aralık'ta Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Bakanlar Kurulu Toplantısı çevrimiçi yapılacak.
- Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu Kovid-19 özel oturumu yapılacak.
- AGİT Dışişleri Bakanlar Toplantısı, dönem başkanı Arnavutluk'un öncülüğünde video konferans yoluyla gerçekleştirilecek ve toplantı 2 gün sürecek.
5 Aralık
- ABD Başkanı Donald Trump, 2. tur Senato seçimleri için Georgia eyaletini ziyaret edecek.
7 Aralık
- Brüksel'de AB Dışişleri Bakanları Toplantısı, video konferans yoluyla düzenlenecek.
8 Aralık
- Arnavutluk'ta "Ulusal Gençlik Günü" kutlanacak.
- Brüksel'de AB'nin Avrupa işlerinden sorumlu bakanlarının toplantısı video konferans yoluyla düzenlenecek.
- ABD başkanlık seçimleri için eyaletlerin nihai sonuçları tescil etme ve delegeleri tayin etme süresi dolacak.
- Brüksel'de AB-Ukrayna Ortaklık Konseyi Gayriresmi Toplantısı video konferans yoluyla düzenlenecek.
10 Aralık
- Brüksel'de 2 gün sürecek AB Liderler Zirvesi düzenlenecek.
12 Aralık
- ABD'nin başkenti Washington'da Trump'a destek gösterisi düzenlenecek.
13 Aralık
- Kuzey Makedonya'nın İştip ve Plasnitsa belediyelerinde, bir önceki belediye başkanlarının bakan ve milletvekili görevlerine getirilmesinin ardından olağanüstü belediye başkanı seçimleri düzenlenecek.
- 14 Aralık
ABD'de başkanlık seçimleri sonucuna uygun olarak ülke genelinden gelen delegeler, Washington'da oylarını kullanacak.
20 Aralık
- Almanya'da Kovid-19 kısıtlamalarının uzatılıp uzatılmayacağına karar verilecek.
21 Aralık
- Kuzey Makedonya'da "Türkçe Eğitim Bayramı" kutlanacak.
25 Aralık
- Katolik Hristiyanlar Noel'i kutlayacak.