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Aktüel Aralık 2020 Dünya Gündemi
Aktüel

Aralık 2020 Dünya Gündemi

Yeniakit Publisher
2020-12-01 10:41:02 -
Aralık 2020 Dünya Gündemi

ANKARA (AA) - Çin'de 2019'un sonlarında ortaya çıkmasının ardından dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili gelişmelerin yanı sıra Belçika'nın başkenti Brüksel'de 2 gün sürecek Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi ve Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu Kovid-19 özel oturumu aralık ayının önemli gündem maddelerini oluşturuyor.

1 Aralık

- Brüksel'de 2 gün sürecek NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı, video konferans yoluyla düzenlenecek.

- Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) üyesi ülkeler ve aralarında Rusya'nın da bulunduğu bazı ülkelerin oluşturduğu OPEC + grubunun 12. Olağan Toplantısı video konferans yoluyla gerçekleştirilecek.

2 Aralık

- Kosova'da "38. Arnavut Kadın Şairler Festivali" düzenlenecek.

- Karadağ ulusal meclisinde, yeni kabineye yönelik güven oylaması yapılacak.

3 Aralık

- Arnavutluk'un ev sahipliğinde 3-4 Aralık'ta Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Bakanlar Kurulu Toplantısı çevrimiçi yapılacak.

- Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu Kovid-19 özel oturumu yapılacak.

- AGİT Dışişleri Bakanlar Toplantısı, dönem başkanı Arnavutluk'un öncülüğünde video konferans yoluyla gerçekleştirilecek ve toplantı 2 gün sürecek.

5 Aralık

- ABD Başkanı Donald Trump, 2. tur Senato seçimleri için Georgia eyaletini ziyaret edecek.

7 Aralık

- Brüksel'de AB Dışişleri Bakanları Toplantısı, video konferans yoluyla düzenlenecek.

8 Aralık

- Arnavutluk'ta "Ulusal Gençlik Günü" kutlanacak.

- Brüksel'de AB'nin Avrupa işlerinden sorumlu bakanlarının toplantısı video konferans yoluyla düzenlenecek.

- ABD başkanlık seçimleri için eyaletlerin nihai sonuçları tescil etme ve delegeleri tayin etme süresi dolacak.

- Brüksel'de AB-Ukrayna Ortaklık Konseyi Gayriresmi Toplantısı video konferans yoluyla düzenlenecek.

10 Aralık

- Brüksel'de 2 gün sürecek AB Liderler Zirvesi düzenlenecek.

12 Aralık

- ABD'nin başkenti Washington'da Trump'a destek gösterisi düzenlenecek.

13 Aralık

- Kuzey Makedonya'nın İştip ve Plasnitsa belediyelerinde, bir önceki belediye başkanlarının bakan ve milletvekili görevlerine getirilmesinin ardından olağanüstü belediye başkanı seçimleri düzenlenecek.

- 14 Aralık

ABD'de başkanlık seçimleri sonucuna uygun olarak ülke genelinden gelen delegeler, Washington'da oylarını kullanacak.

20 Aralık

- Almanya'da Kovid-19 kısıtlamalarının uzatılıp uzatılmayacağına karar verilecek.

21 Aralık

- Kuzey Makedonya'da "Türkçe Eğitim Bayramı" kutlanacak.

25 Aralık

- Katolik Hristiyanlar Noel'i kutlayacak.

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