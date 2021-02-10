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Ekonomi Aralarında Türkiye de var... Gümrük Vergisi kararı!
Ekonomi

Aralarında Türkiye de var... Gümrük Vergisi kararı!

Fas Parlamentosu, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu bazı ülkeler ile yapılan serbest ticaret anlaşmasında yapılan değişikliği onayladı. Buna göre, Türkiye'den bazı sanayi ürünlerine 5 yıl süreyle gümrük vergisi uygulanma imkanı verildiği, 5 yılın bitimi öncesinde iki ülke ortak komisyonun bir araya gelerek durumu değerlendireceği aktarıldı.

Yeniakit Publisher
2021-02-10 08:24:00 -
Aralarında Türkiye de var... Gümrük Vergisi kararı!

Fas Parlamentosu, Türkiye ile yapılan serbest ticaret anlaşmasında yapılan değişikliği onayladı.

Parlamentodan yapılan açıklamada, aralarında Türkiye ile yapılan serbest ticaret anlaşması üzerindeki değişiklik de olmak üzere bir dizi uluslararası anlaşmayı onayladığı belirtildi.

Açıklamada, değişikliğin Türkiye'den bazı sanayi ürünlerine 5 yıl süreyle gümrük vergisi uygulanma imkanı verdiği, 5 yılın bitimi öncesinde iki ülke ortak komisyonun bir araya gelerek durumu değerlendireceği aktarıldı.

Değişikliğin uygulamaya girmesi için resmi gazetede yayınlanmadan önce oylanmak üzere Parlamento'nun alt kanadı Danışma Meclisine sevk edilmesi gerekiyor.

İki ülke geçen 24 Ağustos'ta var olan anlaşma üzerinde değişiklik yapılması konusunda anlaşmıştı.

Fas'ın Türkiye'den ithalatı 2019 yılında bir önceki yıla göre yüzde 18 artışla 2.3 milyar dolara ulaşmıştı. Buna karşılık aynı dönemde Fas'tan Türkiye'ye yapılan ihracat 700 bin dolara çıkmıştı.

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