  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Aralarında polisler de var! Suç örgütüne dev operasyon
Dünya

Aralarında polisler de var! Suç örgütüne dev operasyon

Adana'da, aralarında 11 polisin de bulunduğu organize suç örgütüne yönelik operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2021-01-13 08:50:00 -
Aralarında polisler de var! Suç örgütüne dev operasyon

Adana Cumhuriyet BaşsavcılığıSilahlı suç örgütü kurmak ve yönetmek” suçundan başlattığı soruşturma kapmasında 55 zanlı hakkında gözaltı kararı verdi. Bu karar doğrultusunda Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şafak vakti harekete geçti. Polis aralarında 1 komiser ve 11 polisinde bulunduğu 55 zanlıyı yakalamak için 550 polisle dev operasyon başlattı.

Özel harekat polisleri tek tek evlerin kapılarını kırarak adreslere girdi. Zanlılar bir bir evlerinde yere yatırılıp gözaltına alındı. Zanlıların “adam öldürme, yaralama, yağma, silah ve uyuşturucu ticareti” yaptıkları öne sürüldü.

Gözaltına alınan zanlılar sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

ali

kirli polis-temiz vatansever kahraman polis mucadelesi tavizsiz yurutulmeli
  • Yanıtla
İsmail Demir'den flaş F-35 açıklaması
Gündem

İsmail Demir'den flaş F-35 açıklaması

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, F-35 projesi hakkında açıklamada bulundu. Türkiye'nin halen yükümlülüklerini yerine getirdiğini belirt..
Erdoğan'dan flaş 'WhatsApp' kararı!
Teknoloji

Erdoğan'dan flaş 'WhatsApp' kararı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, haberleşme uygulamaları BiP ve Telegram'a katıldı.

Ivanka Trump'ın Joe Biden kararı ABD'yi salladı
Dünya

Ivanka Trump'ın Joe Biden kararı ABD'yi salladı

Donald Trump'ın kızı ve danışmanı Ivanka Trump'ın ABD'nin yeni Başkanı Joe Biden'ın yemin törenine katılarak siyasini kariyerini kurtarmak i..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay