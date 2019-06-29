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Aralarında görevde bulunan asker ve polis de var! FETÖ gözaltısında sayı 32'ye çıktı

26 Haziran'da FETÖ'ye yönelik 17 ilde başlatılan operasyon kapsamında 6 zanlının daha yakalanmasıyla, aralarında görevde bulunan ve ihraç olan asker, polis, öğretmen ile askeri okul ve polis okulu öğrencilerinin de bulunduğu 32 kişi adliyeye sevk edildi.

29 Haziran 2019 Cumartesi 13:12
Aralarında görevde bulunan asker ve polis de var! FETÖ gözaltısında sayı 32'ye çıktı

Adana merkezli 17 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda yakalanan 32 şüpheli adliyeye getirildi.

5 zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, 26 Haziran'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında düzenlediği operasyonda 6 zanlının daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 32'ye yükseldi.

Aralarında görevde bulanan ve ihraç olan asker, polis, öğretmen ile askeri okul ve polis okulu öğrencilerinin de bulunduğun 32 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

Polis, firari 5 zanlının yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Operasyon

Hakkında gözaltı kararı çıkarılan 37 şüphelinin yakalanması için Adana, Van, Niğde, Erzurum, Kocaeli, İstanbul, Adıyaman, Kahramanmaraş, Elazığ, Gaziantep, Çanakkale, Aksaray, Konya, Mersin, Muş, Eskişehir ve Artvin'de düzenlenen operasyonlarda 26 zanlı gözaltına alınmıştı.

Şüphelilerden bazılarının FETÖ'nün "KPSS çalışma evleri"nde kaldığı, örgütün gizli haberleşme programı "ByLock" kullandığı, Bank Asya'ya para yatırdığı, polis okulu öğrencilerinden sorumlu "mahrem imam" olduğu, askeri okul öğrencilerinin ise ankesörlü ve kontörlü sabit hatlardan örgüt mensuplarıyla haberleşme sağladıkları ileri sürülmüştü.

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Haber Tarihi: 29 Haziran 2019 Cumartesi 13:12
  1. Aksaray
  2. Van
  3. Niğde
  4. Muş
  5. Kahramanmaraş
  6. Konya
  7. Kocaeli
  8. İstanbul
  9. Mersin
  10. Gaziantep
  11. Eskişehir
  12. Erzurum
  13. Elazığ
  14. Çanakkale
  15. Artvin
  16. Adıyaman
  17. Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY)
  18. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi
  19. FETÖ/PDY soruşturması
  20. Adana Adli Tıp Birim
  21. sağlık kontrolü
  22. FETÖ
  23. KPSS çalışma evleri
  24. ByLock
  25. Bank Asya
  26. mahrem imam

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