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Dünya Arakanlı Müslümanların kampında çıkan yangında zarar gören Türk Sahra Hastanesi yenilenecek
Dünya

Arakanlı Müslümanların kampında çıkan yangında zarar gören Türk Sahra Hastanesi yenilenecek

Bangladeş'te Arakanlı mültecilerin yaşadığı kampta çıkan yangında zarar gören Türk Sahra Hastanesinin tekrar hizmete girmesi için bölgeye giden ekipler çalışmalara başladı.

Yeniakit Publisher
2021-03-29 20:15:00 -
Arakanlı Müslümanların kampında çıkan yangında zarar gören Türk Sahra Hastanesi yenilenecek

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) Twitter hesabından yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Bangladeş'te Arakanlı mültecilerin yaşadığı kampta çıkan yangın sonrası kullanılmaz hale gelen Türk Sahra Hastanesi ve evleri yenilemek için bölgeye giden AFAD, Sağlık Bakanlığı ve TOKİ ekipleri çalışmalarına devam ediyor."

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