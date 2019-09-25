Araçta sigara içme cezası ne kadar 2019

Araç içinde sigara içme cezası ne kadar? Trafikte sigara içme cezası haberleri. Sigara ile mücadale her alanda devam ediyor. Trafikte araç kullananların sayısı hiç de azımsanmayacak kadar çok. Dumansız araçlar uygulaması kapsamında Türkiye’nin pek çok ilinde aynı anda trafik denetlemesi yapan trafik polisleri araç içinde sigara içen sürücülere ceza kesti. Araçta sigara içme cezası ne kadar?

Bursa, Tokat, Manisa, Tekirdağ’da polis ekiplerince trafikte sigara yasağına ilişkin "dumansız araçlar" uygulaması gerçekleştirildi. Görevli 250 polisin katılımıyla 15 noktada yapılan uygulamada, araçlarda sürücülerin sigara içip içmedikleri denetlendi.

Arabada sigara içme cezası ne kadar?

Türkiye'nin pek çok ilinde polis ekipleri harekete geçti. Yapılan uygulamada, sürücülerin sigara yasağına uyup uymadıkları denetlendi. Yapılan uygulamada araçlarda trafikte araç içinde sigara içen sürücülere 153 lira ceza kesildi.