Araçlarında uyuşturucu bulunan ve polisten kaçan 2 şüpheliden biri yakalandı

İstanbul-Bayrampaşa'da otomobillerinde uyuşturucu madde bulunan ve polisten kaçmaya çalışan iki şüpheliden biri, kovalamaca sonucu yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, ihbar üzerine Bayrampaşa'da park halindeki bir otomobilin yanına giden sivil polis ekipleri, sürücünün kucağında uyuşturucu madde tespit etti.

Şüpheli, otomobiliyle geri manevra yaparak, park halindeki araçlara ve polis aracına çarpıp kaçmaya çalıştı. Havaya uyarı ateşi açan polis, ardından otomobilin lastiğini patlattı. Bunun üzerine sürücü ile beraberindeki şüpheli, araçtan inip yaya olarak kaçmaya başladı.

Kovalamacanın ardından sürücü koltuğunda oturan şüpheli yakalandı. Murat B. isimli şüphelinin üzerinde ve otomobilde bir miktar para ile 2 kilogram marihuana, 23 gram eroin, 1,5 gram metamfetamin, çok sayıda uyuşturucu hap ve hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan Murat B. sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Diğer şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.

Bu arada, şüphelilerin araçla kaçmaya çalıştıkları anlar ve yaşanan kovalamaca güvenlik kamerasına yansıdı.