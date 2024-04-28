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Gündem Araçlara rastgele ateş açtı! 6 araç hasar aldı
Gündem

Araçlara rastgele ateş açtı! 6 araç hasar aldı

Yeniakit Publisher
2024-04-28 16:10:28 - 2024-04-28 16:10:28

Eyüpsultan’da kimliği belirsiz bir şahıs, sokak üzerinde park halinde bulunan otomobillere rastgele silahla ateş açtı. 6 otomobile kurşunun denk geldiği olayla ilgili polis ekipleri çalışma başlattı.

Olay, dün akşam saatlerinde Eyüpsultan Akşemsettin Mahallesi Güneş Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz bir şahıs, sokak üzerinde park halinde bulunan otomobillere rastgele silahla ateş açtı. Otomobilleri kurşunlayan şüpheli, olay yerinden kaçarak uzaklaşırken, araçlarda maddi hasar oluştu. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yeri inceleme ekipleri tarafından sokak üzerinde çalışma gerçekleştirilirken, ayrıca ekipler şüpheliyi yakalamak için inceleme başlattı.

“Gözdağı vermek için yapılmış”

Olay ile ilgili gözdağı olabileceği yönünde söylentilerin olduğunu belirten Aziz Karadeniz, “Dün akşam dışardaydık. Eve geldiğimiz sırada bir tane şahıs yürüyerek gelip buradaki araçlara ateş ediyor. Yaklaşık 4-5 el ateş ettiğini söylüyorlar. Sanırım gözdağı vermek için yapılmış. Böyle bir söylenti var, ne kadar doğru bilmiyoruz. 15 dakika önce gelseydik burada bize de bir şey olabilirdi. Bizim komşunun yakıt deposunun oraya sıkmışlar. 3-4 milim daha yakın gelseydi arabada yangın çıkabilirdi. Tek kişiymiş. Olay yerine yürüyerek gelmiş” ifadelerini kullandı.

“Yaklaşık 4-5 el ateş etti”

Gerçekleşen olayda kendi aracının da hasar aldığını belirten Selçuk Uzun ise, “Dün akşam 22.40 sıralarında bir silahlı saldırı oldu. Bir kişi arkaya doğru yaklaşık 4-5 el ateş ederek hızla buradan uzaklaşmış. 6 tane araca hasar vermiş. Bir tanesi de benim aracım. Burada çocuklarda olabilirdi. Hepimiz aileyiz burada. Neyse ki kimsenin canına zarar gelmedi. Sadece böyle malımıza zarar gelerek atlatmış olduk” şeklinde konuştu.

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