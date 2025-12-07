  • İSTANBUL
Aracının içinde uyuyan adamı itfaiye böyle uyandırdı
Yerel

Aracının içinde uyuyan adamı itfaiye böyle uyandırdı

Yücel Kaya Giriş Tarihi:
Yücel Kaya Giriş Tarihi:
Aracının içinde uyuyan adamı itfaiye böyle uyandırdı

TEM Otoyolu yan yolda aracını sol şeride çekerek uyuyan bir kişi, itfaiyenin camı balta ile kırmasının ardından uyandırıldı.

Olay 01.30 sıralarında TEM Otoyolu yan yol Ankara istikametinde 77 AED 316 plakalı otomobilini sol şeride çekip içinde uyuyan C.Y.’yi aynı yoldan çekici aracı ile geçmekte olan Tamer Yiğit fark etti. Yiğit, otoyolda uyuyan adamı kendi imkanları ile uyandırmaya çalıştı. C.Y.’nin uyanmaması üzerine vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler önce otomobili sallayarak ve camlara vurarak C.Y.’yi uyandırmaya çalıştı. C.Y. tüm uğraşlara rağmen uyanmazken itfaiye ekipleri otomobilin camını balta ile kırarak uyuyan adamı uyandırdı.

Sağlık ekiplerinin ilk kontrollerinin ardından C.Y. ambulansla hastaneye kaldırılırken camı kırılan aracı çekici yardımıyla otoyolun kenarından kaldırıldı. Yetkililer olayla ilgili inceleme başlattı.

