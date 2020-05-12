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Aktüel

Aracın aksamlarında saklanan telefonlar ele geçirildi

Adıyaman’da, polis ekiplerince durdurulan bir otomobilin aksamları içerisine gizlenmiş gümrük kaçağı telefonlar ele geçirildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-12 15:33:11 -
Aracın aksamlarında saklanan telefonlar ele geçirildi

Adıyaman’da, polis ekiplerince durdurulan bir otomobilin aksamları içerisine gizlenmiş gümrük kaçağı telefonlar ele geçirildi.


Edinilen bilgilere göre, Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince durumundan şüphelenilen M.N.F., idaresindeki otomobil durdurularak arandı. Yapılan aramalarda otomobilin aksamları içerisine gizlenmiş 11 adet gümrük kaçağı cep telefonları ele geçirildi. Telefonlara el konulurken otomobil sürücüsü gözaltına alındı.


Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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