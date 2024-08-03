Araç yolu olmayınca bunu yaptılar! Fatih Sultan Mehmet'in Rizeli torunları

Fatih Sultan Mehmet Han'ın İstanbul'un fethi sırasında gemileri karadan yürütmesinden esinlenen Rizeliler, "Fatih'in Rizeli torunları" olarak benzer bir çalışmaya imza attı.

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Kale Köyü'nün su deposu sorununu çözmek için ilginç bir yöntem uygulandı. Köylüler su deposunun yerleştirileceği noktaya araç yolu olmayışından ötürü yaptırdıkları su deposunu köyün tepesine çıkartamıyordu. Su sorunu yaşayan 15 hane ve 7 mahalledeki köy halkı bunun üzerine köy muhtarı Mansur Aydıl'dan yardım talep etti. Muhtar Aydıl, su deposunu nasıl taşıyabilecekleri yönünde düşünmeye başladı. Köy muhtarı Mansur Aydıl, köylülerden yardım isteyerek su deposunu halatlar ile kalaslar üzerinde patika yollardan taşımaya karar verdi. Köy halkını bir araya toplayan muhtar, yaklaşık 300 kilogram ağırlığındaki su deposunu 3 kilometrelik yamaçtan halatlar ile çekerek çıkarmayı denedi. Yaptıkları kalaslardan sal üstüne bindirilen su deposu köylüler tarafından halatlar ile çekilerek yaklaşık 3 günün sonunda zirveye çıkarıldı. Köyün su sorununu el ele vererek çözen köy muhtarı Mansur Aydıl, Karadenizlinin yapamayacağı hiçbir şeyin olmadığını tekrardan kanıtladı.

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