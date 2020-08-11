Araç sahiplerine kötü haber! Beklenen büyük zam geldi

Son dönemde döviz kurunda yaşanan rekor artış petrol fiyatlarının da yükselmesine neden oldu. Benzin ve mootorine peş peşe zamlar geldi. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası, bugün bir zam haberini daha açıkladı.

23 kuruş zam geldi

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan yapılan açıklamayla benzine yarından itibaren 23 kuruş zam geldiği belirtildi. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'nın açıklamasında şu ifadeler kullanıldı; "Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı 12/08/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Benzinde 23 KRŞ/LT pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur."