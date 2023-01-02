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Otomotiv Araç sahiplerine kötü haber! Araç muayene ücretlerine rekor zam geldi
Otomotiv

Araç sahiplerine kötü haber! Araç muayene ücretlerine rekor zam geldi

Araç sahiplerini üzecek zam haberi geldi. TÜVTÜRK'ün Türkiye'ye yayılmış araç muayene istasyonlarındaki ücret 507 liradan 1130 liraya çıktı.

Yeniakit Publisher
2023-01-02 10:30:00 -
Araç sahiplerine kötü haber! Araç muayene ücretlerine rekor zam geldi

Geride bıraktığımız yıl 507 TL'ye gerçekleştirilen araç muayenesi, 2023 senesinde yeni zamlı tarifeye göre, ortalama 1130 TL'ye gerçekleştirilecek. TÜVTÜRK'ün Türkiye'ye yayılmış araç muayene istasyonlarında ödeme işlemlerinde kredi kartı, banka kartı veya nakit para kullanılabilir.

Araç muayene ücretleri 2023 yılında yeniden değerleme oranında yükseltildi. Gerçekleştirilen zamla beraber 2023 yılında araçlarını (Otomobil, Minibüs, Kamyonet, Motosiklet, Özel Amaçlı Taşıt, Arazi Taşıtı, Römork ve Yarı Römork) muayeneye götürecek araç sahipleri, 1130,40 TL ücret verecek. Geçtiğimiz yıl Tüvtürk araç muayene ücreti 507 TL olarak deklare edilmişti. Böylece otomobil muayene ücretleri yüzde 122 zamlandı.

2023 yılı güncel araç muayene fiyat listesi:

Traktör (Römorklü, Römorksüz), Motosiklet ve Motorlu Bisiklet - 575, 84 TL

Otomobil, Minibüs, Kamyonet, Özel Amaçlı Taşıt, Arazi Taşıtı, Römork ve Yarı Römork - 1,130,44 TL

Otobüs, Kamyon, Çekici ve Tanker - 1,528,10 TL

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