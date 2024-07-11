Araç sahiplerine güzel haber kapıda

Özellikle Orta Doğu'daki siyasi gerginliklerin yumuşamasıyla birlikte uzmanlar, akaryakıt fiyatlarında sınırlı da olsa bir düşüş öngörüyor.

10 Temmuz 2024 itibarıyla İstanbul'un Avrupa ve Anadolu yakaları ile Ankara ve İzmir'de güncel akaryakıt fiyatları şu şekilde:

İstanbul

Avrupa Yakası:

Benzin: 44.80 TL

Motorin: 44.73 TL

LPG: 22.94 TL

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Anadolu Yakası:

Benzin: 44.67 TL

Motorin: 44.63 TL

LPG: 22.39 TL

Ankara

Benzin: 45.70 TL

Motorin: 45.69 TL

LPG: 22.94 TL

İzmir

Benzin: 46.10 TL

Motorin: 46.10 TL

LPG: 22.64 TL

Türkiye genelindeki akaryakıt fiyatları, petrol fiyatlarındaki dalgalanmalara ve uluslararası piyasalardaki gelişmelere bağlı olarak değişim göstermekte. Ancak, orta vadede petrol fiyatlarında yaşanan düşüşün akaryakıt fiyatlarına olumlu yansıyabileceği beklentisi ön planda. Araç sahipleri, fiyatların ne yönde gelişeceğini yakından takip etmeye devam ediyor.