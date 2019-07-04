Araç sahiplerine güzel haber! İndirim geliyor Son günlerde dolar kurunda yaşanan düşüşle birlikte benzinin ton fiyatı 642 dolardan 633 dolara geriledi. Bu düşüşün gece yarısından itibaren benzin fiyatlarına litrede 11-12 kuruşluk indirim olarak yansıtılması bekleniyor.

Dolar kurunun gevşemesi, uluslararası piyasalarda da ürün fiyatının ton başına 642 dolardan 633 dolara düşmesi benzinde indirimi gündeme getirdi. Benzinde, bu gece 11-12 kuruşluk indirimin pompaya yansıması bekleniyor. Son dönemde, uluslararası alanda yaşanan gerginlikler hem Brent petrol hem de ürün fiyatını yukarı doğru itmiş, önce motorine ardından da benzine zam yapılmıştı. Ancak, son birkaç gündür uluslar arası piyasalarda ürün fiyatı düşmeye başladı. Benzinin, uluslar arası piyasalarda ton fiyatı 642 dolardan 633 dolara kadar düştü. Dolar kuru da düşüyor. Kur, 5 TL 60 kuruşu gördü. Bu gelişme sonrasında benzinde 11-12 kuruşluk indirim göründü. İndirimin, bu gece pompa fiyatlarına yansıması bekleniyor. Benzine, hafta başında 27 kuruş zam yapılmıştı.

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