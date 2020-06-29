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Ekonomi

Araç sahiplerine güzel haber! Çifte indirim geliyor

Bu gece yarısından itibaren benzine 12, motorine ise 17 kuruş indirim gelmesi bekleniyor.

Yeniakit Publisher
2020-06-29 10:09:00 -
Araç sahiplerine güzel haber! Çifte indirim geliyor

Bu gece yarısından itibaren motorinde 17, benzinde 12 kuruş fiyat indirimi bekleniyor. En son 26 Haziran'da benzinin litre fiyatına 22 kuruş indirim yapılmıştı.

Akaryakıt fiyatları nasıl hesaplanıyor?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

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