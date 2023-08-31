Araç sahiplerine bir iyi haber daha!

Bugünden itibaren geçerli olmak üzere benzine 97 kuruş indirim geldi.

Benzin fiyatında 1 Eylül'den itibaren geçerli olmak üzere 99 kuruş daha indirim bekleniyor.

Şu an için motorin grubunda ise bir fiyat değişikliği öngörülmüyor.

Akaryakıtta güncel pompa fiyatları şöyle:

İstanbul Anadolu yakası:

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Benzin fiyatı: 37,69 TL

Motorin fiyatı: 37,83 TL

İstanbul Avrupa Yakası:

Benzin fiyatı: 37,74 TL

Motorin fiyatı: 37,89 TL

Ankara:

Benzin fiyatı: 38,28 TL

Motorin fiyatı: 38,43 TL

İzmir:

Benzin fiyatı: 38,34 TL

Motorin fiyatı: 38,54 TL