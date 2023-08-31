Araç sahiplerine bir iyi haber daha!
Benzine bugün uygulanan 97 kuruşluk zammın ardından 1 Eylül'de geçerli olacak bir indirim haberi daha geldi.
Bugünden itibaren geçerli olmak üzere benzine 97 kuruş indirim geldi.
Benzin fiyatında 1 Eylül'den itibaren geçerli olmak üzere 99 kuruş daha indirim bekleniyor.
Şu an için motorin grubunda ise bir fiyat değişikliği öngörülmüyor.
Akaryakıtta güncel pompa fiyatları şöyle:
İstanbul Anadolu yakası:
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Benzin fiyatı: 37,69 TL
Motorin fiyatı: 37,83 TL
İstanbul Avrupa Yakası:
Benzin fiyatı: 37,74 TL
Motorin fiyatı: 37,89 TL
Ankara:
Benzin fiyatı: 38,28 TL
Motorin fiyatı: 38,43 TL
İzmir:
Benzin fiyatı: 38,34 TL
Motorin fiyatı: 38,54 TL