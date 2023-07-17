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Gündem Araç sahipleri için yeni dönem başladı! Trafiğe çıkmadan önce mutlaka kontrol edin! Aksi takdirde hemen ceza yazılıyor
Gündem

Araç sahipleri için yeni dönem başladı! Trafiğe çıkmadan önce mutlaka kontrol edin! Aksi takdirde hemen ceza yazılıyor

Yeniakit Publisher
2023-07-17 14:01:00 -
Araç sahipleri için yeni dönem başladı! Trafiğe çıkmadan önce mutlaka kontrol edin! Aksi takdirde hemen ceza yazılıyor

Araç sahipleri trafiğe çıkarken artık iki katı dikkatli olacak. Trafikte aracınız bu durumda tespit edilirse yüksek miktarlarda ceza ödeyebilirsiniz. Uygulamanın ikinci gününde yeni bir hatırlatma yapıldı. Mutlaka kontrol edin.

Türkiye'de yaşayan araç sahiplerini yakından ilgilendiren bir açıklama yapıldı. Yılbaşında yeniden değerleme oranına göre trafik cezalarına yüzde 112,9 olarak zam yapıldı.

Trafik cezlarına örnek olarak kırmızı ışıkta geçmenin cezası 951 TL olduğu ifade edilerek hız sınırını yüzde 10-30’a kadar aşanlara 951 TL, hız sınırını yüzde 30-50’ye kadar aşanlara 1.979 TL olduğu paylaşıldı. Bu noktada kazaların çoğunun hız sınırına uyulmaması nedeniyle olduğu belirtilirken caydırıcı cezaların büyük önem taşıdığı ifade edildi.

Trafik cezaları için aktarılan habere göre Emniyet şeridini ihlal etmek bin 823 TL'den 4 bin 64 TL'ye kadar çıktığı ifade edilerek sigortasız bir araç ile trafiğe çıkmanın bedeli 196 TL’den 436 TL’ye yükseldiği aktarıldı.

Bin 671 TL ceza ödeyecekler

Tüm bunların yanı sıra plakası trafikte okunmayan plakanın okunabilirliğini engelleyecek parçalar bulunması durumunda 1.671 TL ceza verileceği bildirildi. Bu kapsamda arabası olanların trafiğe çıkmadan önce plakalarını kontrol etmeleri gerektiği paylaşıldı.
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