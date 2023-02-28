Araç sahipleri dikkat! Türkiye'de satılan Megan sıfır araç fiyatları şuan indirimli! Fiyat listesini ilan ettiler!

Sıfır otomobil arayışında olanlar için otomobil fiyatları dikkat çekiyor. Deprem felaketi, pazarda zaten bozuk olan arz-talep dengesini de etkiledi. Deprem sonrası sığınılacak veya bölgeden uzaklaşmayı hızlandıran araçlar için yüksek olan talep daha da arttı. Eğer sizler de sıfır araç satın alacaksanız Renault Megane Sedan'a göz atabilirsiniz. Megane model araçların fiyat performans anlamında oldukça iyi iş çıkardığı belirtiliyor. Bu yüzden otomobillerin fiyatlarına bakmanız tavsiye edilmekte. Sahip olduğu motor gücünden torkuna kadar pek çok teknik özelliği rakiplerine göre iyi. Üstelik Şubat ayında güncel olarak fiyatları da belli oldu. Mart ayında yeni bir zam gelir mi bilinmez ancak elini çabuk tutan kazanacak.

Renault Megane Fiyat Listesi 28 Şubat 2023

Joy 1.3 TCe 140 bg 670.000 ₺

Joy Comfort 1.3 TCe EDC 140 bg 756.900 ₺

Touch 1.3 TCe EDC 140 bg 782.000 ₺

Touch 1.5 Blue dCi EDC 115 bg 889.900 ₺

Icon 1.3 TCe EDC 140 bg 823.000 ₺

Icon 1.5 Blue dCi EDC 115 bg 930.900 ₺

Aman Dikkat Yeni Ayda Zamlanabilir!

Mart ayında otomobillere yeni zam gelebilir. gazeteciler'e göre: Eğer zam gelmeden otomobil satın almak istiyorsanız önünüzde birkaç gün bulunuyor. Kesin olmamakla birlikte araçlara yeni zam yapılma ihtimali üzerinde durulmakta. Çünkü geçtiğimiz yıllardan bu yana otomobil fiyatları hızlı şekilde yükseldi. Haliyle bu durumda aracı Şubat ayında satın almak veya birkaç gün içerisinde zam gelmeden almak daha mantıklı duruyor.

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