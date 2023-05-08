Araç sahipleri dikkat! Toyota RAV4 satışa çıkarıldı: En çok satan otomobili oldu! Satış fiyatı belli oldu

Araştırma şirketi JATO Dynamics, 2023'ün ilkbahar aylarını yaşadığımız günlerde 2022 yılındaki otomobil satışlarına dair detaylı raporunu yayınladı. Yayınlanan rapora göre geçtiğimiz yıl yaklaşık 2021'e kıyasla yüzde 2'lik düşüşle 79.4 milyon adet otomobil satışı gerçekleşti. Kuzey Amerika, Avrupa ve Çin gibi pazarlarda düşüşler yaşanırken Hindistan ve Afrika gibi bölgelerde satışlarda artışlar yaşandı.

Buna ek olarak 2022 yılının en çok satan otomobilleri de şirket tarafından duyuruldu. Yayınlanan rapora göre 2022 yılında Toyota RAV4, 1 milyon adetten fazla satarak dünyada en çok satan otomobil oldu. Satışların yüzde 43'ü Kanada ve ABD'de gerçekleşti. Aracı yaklaşık 992.000 satışlar bir diğer Toyota modeli Corolla takip etti.

3. sırada ise Tesla Model Y yaklaşık 747.000 adet satışla yer aldı. İlk 10'da Toyota'nın 5, Tesla'nın 2, Ford, Nissan ve Honda'nın ise 1 modeli yer aldı. Rakamlara göre Toyota, dünyanın en büyük otomobil üreticisi olarak karşımıza çıkıyor. Geçen yıl satılan her 100 araçtan 13'ü Toyota tarafından üretildi. Ayrıca şirket, Çin'deki satışlarıyla birlikte yıllık satışını yüzde 0.3 artırdı. Çin, ABD'ye geçerek markanın en büyük pazarı haline geldi.

Ardından Volkswagen grubu yüzde 10'luk düşüşle ikinci sırada yer alırken Hyundai-Kia grubu 3. sırada yer aldı. Stellantis ve General Motors da şirketleri sırasıyla izledi. JATO'nun verilerine göre Çinli otomobil üreticisi BYD, 2022 yılında en hızlı büyüyen otomobil üreticisi oldu. Şirket, küresel pazarın yüzde 1.5'ini elde ederek küresel pazarda yüzde 2.42'lik bir paya sahip oldu.

Ayrıca marka, Tesla'dan sonra en çok satan elektrikli otomobil üreticisi olmayı da başardı. Elektrikli otomobil pazarına baktığımızda geçen yıl toplamda 7.37 milyon aracın satıldığını görüyoruz. Bu, 2021 yılına kıyasla elektrikli otomobil satışlarında 2.9 milyon adetlik bir artış olduğu anlamına geliyor. Ayrıca tamamen elektrikli araçlar küresel marketin yüzde 9.3'ünü oluşturdu.

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