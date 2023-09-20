Araç sahipleri dikkat! İngiltere'de benzin ve dizel olan araçlara yasak: Tarihi 2035 olacak! Resmen açıklandı

İngiltere'nin, yeni benzinli ve dizel araçların satışını yasaklama tarihini 2035'e kadar uzatma düşüncesi üzerinde durduğu bildiriliyor. Bu, sera gazı emisyonlarını azaltma hedefini ilk olarak 2030 olarak belirlemiş olan orijinal takvimden beş yıl sonraya kaydırmayı ifade ediyor.

İlk olarak 2020 Kasım ayında, dönemin Başbakanı Boris Johnson'ın "yeşil devrim" vizyonunun önemli bir parçası olarak sunulan 2030 hedefi, Temmuz ayına kadar birkaç kez teyit edilmesine rağmen, İngiliz hükümetinin bu iddialı takvimden sapmayı düşündüğü anlaşılıyor.

2030 tarihi, özellikle yeni benzinli ve dizel modellerin satışını sona erdirmeyi amaçlayan Avrupa Birliği'nin planına kıyasla daha hızlı bir hedef olarak ortaya çıkmıştı. Avrupa Birliği'nin planı, yeni araçlar için 2035 sonrası sıfır emisyonu zorunlu kılmayı amaçlıyor ve bu da yeni benzinli ve dizel modellerin satışını aşamalı olarak sonlandırmayı içeriyor. Bu yılın başlarında, AB, sentetik yakıtlara izin vermek için planını değiştirmişti.

Şu anki İngiliz Başbakanı Rishi Sunak'ın, sera gazı emisyonlarıyla ilgili politikaları gevşetmeyi içeren bir dizi önlemi yakında kamuoyuna açıklaması bekleniyor. Ancak, raporlara göre Sunak, 2019'da yasalaşan ve 2050'de net sıfır emisyon hedefini gerçekleştirmeyi zorunlu kılan hükümet hedefinden geri adım atmamayı düşünmüyor.

Ancak, siyasi çevrelerde ve iklim savunucuları arasında, İngiltere'nin Sunak'ın liderliğinde, özellikle önümüzdeki yıl beklenen seçimlere doğru zorlu iklim politikalarını uygulama kararlılığını kaybetmekte olduğu yönünde endişeler artıyor.