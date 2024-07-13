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Ekonomi Araç Sahipleri Dikkat: HGS’de alt limite yüzde 40 zam
Ekonomi

Araç Sahipleri Dikkat: HGS’de alt limite yüzde 40 zam

Yeniakit Publisher
2024-07-13 12:08:00 -
Araç Sahipleri Dikkat: HGS’de alt limite yüzde 40 zam

Temmuz ayı içinde Hızlı Geçiş Sistemi'ne yeni bir zam gelmesi bekleniyor. Nisanda yüzde 75 zam gelen HGS'ye, bu ay içinde zam yapılacağı söyleniyor.

Günboyu’nda yer alan habere göre, Kartlı Geçiş Sistemi (KGS) yerine getirilen ve paralı otoyol, köprü ve tünellerde ödeme yapmak için kullanılan HGS'nin alt limit fiyatlarına yüzde 40 zam yapılacağı belirtiliyor.

Bu ay içinde yürürlüğe girmesi beklenen bu zam ile birlikte, bankalar müşterilerine bilgilendirme mesajı gönderecek. HGS yüklemelerinin çoğu bankaların mobil uygulamaları aracılığıyla yapıldığından, zam iddiaları özel bankalara talimat yoluyla iletilmiş durumda. Bu hafta içinde bankaların müşterilerine konuyla ilgili bilgilendirme mesajları göndermesi bekleniyor.

Bu değişiklikle birlikte, 1. sınıf HGS ürünlerinde otoyol ve köprü geçişlerinde bakiye yetersizliği yaşanmasının önüne geçilmesi hedefleniyor. Otomatik yükleme tutarı 245 TL olarak belirlendi. HGS alt limit fiyatları en son 1 Nisan'da %75 oranında artırılmıştı. Yılın başlarında 100 TL olan alt limit, 3 Nisan'da 175 TL'ye çıkarılmıştı.

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