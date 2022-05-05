Araç sahipleri dikkat! Gece yarısından itibaren...

Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litresinde 32 kuruşluk zam bekleniyordu. Fakat zam yapılmama kararı alındı.

Benzinde de bir fiyat değişikliği olmadı. Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; İstanbul'da motorin litre fiyatı 21.22 liradan, benzinin litresi ise ortalama 19 TL'den satılıyor.

Otogazda gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 98 kuruş indirim yapıldı. İndirim pompa satışlarına yansıyacak.