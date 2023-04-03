Araç sahipleri! Dikkat çeken otomobil satışlarında, Opel Corsa fiyatlarında görülmemiş büyük çılgınlık!

Opel Corsa fiyat listesi yenilendi. Benzerlerinden daha indirimli fiyatlarıyla otomotiv piyasasında. Nisan ayı fiyatları ile karşımıza çıkan araç tüm gözleri üzerine çevirdi. İşte Opel Corsa'nın güncel fiyatı ve özellikleri...

ÇOK MERAK EDİLEN OPEL CORSA ÖZELLİKLERİ

Opel Corsa, Alman otomobil üreticisi Opel'in 1982 yılında piyasaya sürdüğü bir küçük sınıf otomobildir. Corsa, şehir içi kullanım için tasarlanmış bir araçtır ve günümüzde beşinci nesil modeliyle hala üretilmekte.

Corsa'nın dış tasarımı oldukça sportif ve modern bir görünüme sahiptir. Yeni nesil modellerde LED farlar, daha geniş bir ön ızgara ve keskin hatlara sahip tamponlar bulunmaktadır. Yüksek tavan çizgisi, aracın iç mekanını ferah ve aydınlık hale getirirken, aracın boyutlarını da aynı zamanda küçük ve kompakt tutmaktadır.

Corsa, iç mekanında yüksek kaliteli malzemeler ve modern teknolojilerle donatılmıştır. Yeni nesil modellerde geniş bir dokunmatik ekran, dijital gösterge paneli ve çok fonksiyonlu direksiyon simidi bulunmaktadır. Ayrıca, koltuklar oldukça rahat ve sürüş konforu yüksektir. Aracın arka koltukları da oldukça geniş ve rahat.

Opel Corsa, benzinli ve dizel motor seçenekleriyle sunulmaktadır. Benzinli motorlar, 1.2 ila 1.4 litre arasında değişmektedir ve 75 ila 130 beygir gücüne sahiptir. Dizel motorlar ise 1.5 litrelik bir motora sahiptir ve 100 beygir gücü üretmektedir. Bu motorlar, düşük yakıt tüketimi ve yüksek performans sağlamaktadır. Otomatik ve manuel şanzıman seçenekleri mevcuttur.

Corsa, güvenlik açısından oldukça iyi bir performans sergilemektedir. Yeni nesil modellerinde, çarpışma önleme, şerit takip asistanı, trafik işareti tanıma ve otomatik frenleme gibi birçok ileri güvenlik özelliği bulunmaktadır.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Opel Corsa, şehir içi kullanım için tasarlanmış, sportif ve modern bir otomobildir. 5haber'e göre: Yüksek kaliteli malzemeler, geniş bir dokunmatik ekran ve yüksek sürüş konforu gibi özellikleriyle öne çıkmaktadır. Ayrıca, yüksek performanslı motorları, düşük yakıt tüketimi ve ileri güvenlik özellikleriyle de tercih edilebilir bir seçenektir.

Opel Corsa fiyatları

1.2 75 HP Benzin MT5 Elegance 554.900 TL

1.2 100 HP Benzin AT8 Edition 656.900 TL

1.2 100 HP Benzin AT8 Elegance 691.900 TL

1.2 130 HP Benzin AT8 Ultimate 772.900 TL

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