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Araç sahipleri dikkat! Benzine büyük zam yolda

Bir süredir düşüşün yaşandığı petrol fiyatları, uluslararası alanda yaşanan gerginlikler nedeniyle yeniden tırmanışa geçti. Bunun neticesinde de geçen hafta gündeme gelen 20 kuruşluk benzim zammının 27 kuruşa çıkması bekleniyor.

01 Temmuz 2019 Pazartesi 14:07
Araç sahipleri dikkat! Benzine büyük zam yolda

Uluslararası piyasalarda haziran ayının ilk yarısında benzinin ton fiyatı 580 dolara kadar geriledi. Aynı dönemde Brent petrolde de gevşeme görüldü. Brent petrol 59 dolara kadar geriledi. Bu dönemde akaryakıt fiyatlarında indirim gündeme geldi.

Fiyatlar tırmandı

Dünyanın değişik bölgelerinde son günlerde ortaya çıkan gerginlik, enerji fiyatlarını vurdu. Brent petrol, tırmanışa geçti ve 66 doları aştı. Uluslararası piyasalarda benzinin ton fiyatı, 580 dolardan önce 620 dolara çıktı. Tırmanış devam etti ve halen 642 dolara kadar yükseldi.

Akşam saatlerinde belli olacak

Habertürk'te yer alan habere göre, bu nedenle benzinde, geçen hafta gündeme gelen 19-20 kuruşluk zam ihtiyacı da büyüdü. 27 kuruşa yükseldi. Devlet, ya bu artışı pompa fiyatlarına yansıtacak ya da "eşel mobil"i işletip ÖTV gelirlerinden feragat edecek ve böylece fiyatı sabit tutacak. Devletin atacağı adım akşam saatlerinde belli olacak.

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Haber Tarihi: 01 Temmuz 2019 Pazartesi 14:07
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  6. ÖTV
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  9. enerji fiyatları

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