Araç sahipleri dikkat! Benzine büyük zam
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası, bu gece yarısından itibaren benzine 56 kuruş zam yapıldığını duyurdu.
Benzine zam geleceği yönündeki iddialar gerçek çıktı. Benzin fiyatlarına bu gece yarısından itibaren zam geliyor.
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası tarafından yapılan açıklamada, "17/12/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Benzinde 56 KRŞ/LT, pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur" denildi.