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Ekonomi Araç sahipleri dikkat! Benzine büyük zam
Ekonomi

Araç sahipleri dikkat! Benzine büyük zam

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası, bu gece yarısından itibaren benzine 56 kuruş zam yapıldığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-12-16 16:22:00 -
Araç sahipleri dikkat! Benzine büyük zam

Benzine zam geleceği yönündeki iddialar gerçek çıktı. Benzin fiyatlarına bu gece yarısından itibaren zam geliyor.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası tarafından yapılan açıklamada, "17/12/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Benzinde 56 KRŞ/LT, pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur" denildi.

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Yorumlar

az bile

ezan susmaz bayrak inmez
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art

verdiklerini alacaklar canımmm... seni yolmadan, sömürmeden bırakırlar mı.. sizi keklikler sizi :))
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