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Otomotiv Araç sahipleri dikkat! B sınıfı ehliyeti olanlara artık serbest olacak
Otomotiv

Araç sahipleri dikkat! B sınıfı ehliyeti olanlara artık serbest olacak

Yeniakit Publisher
2023-10-13 12:26:00 -
Araç sahipleri dikkat! B sınıfı ehliyeti olanlara artık serbest olacak

B sınıfı sürücü belgeleriyle ilgili yeni düzenleme ortaya çıktı. Buna göre, B sınıfı ehliyeti olanlara 125 cc altı motor kullanımın serbest olacağı belirtiliyor.

Aksiyohhaber'de yer alan bilgilere göre, B sınıfı sürücü belgeleriyle ilgili yeni yönetmeliğin detaylarını açıkladı. B sınıf ehliyeti olanlar artık araç, kamyonet, 10 kişi yolcuyla sınırlı minibüs, 3 bin 500 kiloyla sınırlı römork kullanabilecek. Aynı zamanda 125 cc altı motor kullanımı da serbest olacak Yeni yapılan düzenleme ile araç trafiğinin azaltılması ve sürücülerin farklı taşıtlara yönelmesi planlanıyor.

Yeni yönetmelik üstünde çalışmalar sürerken Motosiklet Endüstrisi Derneği Genel Koordinatörü Remzi Öztürk 2023 senesi Aralık ayı sonuna doğru yeni yönetmeliğin yürürlüğe girmesini beklediğini açıkladı. Eğer bu yönetmelik devreye girerse bir çok arabası olan kişinin motor kullanmaya dönebileceği uzmanlar tarafından tahmin ediliyor.

Öztürk B sınıf ehliyetiyle motosiklet kullanmak isteyen vatandaşların sınava girmeden 8 veya 12 saatlik bir motosiklet eğitimi almaları gerektiğine dikkat etti. B sınıfı ehliyet sahipleri artık sadece binek türü araçları değil, farklı türden araçları da kullanabilecek.

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