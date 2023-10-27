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Ekonomi Araç sahipleri dikkat: Akaryakıtta motorine indirim haberi geldi! İşte güncel akaryakıt fiyatları
Ekonomi

Araç sahipleri dikkat: Akaryakıtta motorine indirim haberi geldi! İşte güncel akaryakıt fiyatları

Yeniakit Publisher
2023-10-27 18:44:00 - 2023-10-27 18:45:54
Araç sahipleri dikkat: Akaryakıtta motorine indirim haberi geldi! İşte güncel akaryakıt fiyatları

Akaryakıt fiyatlarının sürekli dalgalanmasına rağmen, sektör kaynaklarından alınan son bilgilere göre, indirim uygulanacağı öğrenildi. Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte güncel benzin ve motorin (akaryakıt) fiyatları merak ediliyor. İşte Benzin ve motorin güncel fiyatları (27 Ekim 2023 akaryakıt fiyatları)

Akaryakıt fiyatlarının sürekli dalgalanmasına rağmen, sektör kaynaklarından alınan son bilgilere göre, motorin fiyatlarında beklenen bir indirim haberi geldi. Döviz kurlarındaki dalgalanmaların etkisiyle uzun bir süredir yüksek seyreden motorin fiyatları, yarın gece itibariyle 1.51 TL indirimle rahatlayacak.

Son dönemde artan akaryakıt fiyatları nedeniyle araç sahipleri için büyük bir rahatlama haberini taşıyan bu gelişme, Türkiye genelindeki sürücülerin dikkatini çekti. Motorin fiyatlarındaki bu indirim, döviz kurlarındaki dalgalanmalardan kaynaklanan sürekli artış eğilimini tersine çeviriyor.

Motorin fiyatlarının 1.51 TL indirimle düşmesi, sürücülere yakıt masraflarında ciddi bir tasarruf fırsatı sunacak.

Güncel benzin ve motorin fiyatları

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Bu gece gelecek olan indirimin yanı sıra vatandaşlar tarafından öğrenilirken bir yandan güncel akaryakıt fiyatları da merak konusu olmuştu. Konu ile ilgili merak edilenlerin artması ile birlikte fiyatlar şu şekilde verildi;
ÖNE ÇIKAN VİDEO

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin fiyatı: 35,02 TL
Motorin fiyatı: 39,56 TL
İstanbul Avrupa Yakası

Benzin fiyatı: 35,07 TL
Motorin fiyatı: 39,62 TL
Ankara

Benzin fiyatı: 35,68 TL
Motorin fiyatı: 40,19 TL
İzmir

Benzin fiyatı: 35,78 TL
Motorin fiyatı: 40,34 TL
Gelecek olan indirimin ardından bu rakamların motorin bazında değişikliğe uğrayacağı yinelendi.

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