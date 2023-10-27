Araç sahipleri dikkat: Akaryakıtta motorine indirim haberi geldi! İşte güncel akaryakıt fiyatları
Akaryakıt fiyatlarının sürekli dalgalanmasına rağmen, sektör kaynaklarından alınan son bilgilere göre, indirim uygulanacağı öğrenildi. Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte güncel benzin ve motorin (akaryakıt) fiyatları merak ediliyor. İşte Benzin ve motorin güncel fiyatları (27 Ekim 2023 akaryakıt fiyatları)
Akaryakıt fiyatlarının sürekli dalgalanmasına rağmen, sektör kaynaklarından alınan son bilgilere göre, motorin fiyatlarında beklenen bir indirim haberi geldi. Döviz kurlarındaki dalgalanmaların etkisiyle uzun bir süredir yüksek seyreden motorin fiyatları, yarın gece itibariyle 1.51 TL indirimle rahatlayacak.
Son dönemde artan akaryakıt fiyatları nedeniyle araç sahipleri için büyük bir rahatlama haberini taşıyan bu gelişme, Türkiye genelindeki sürücülerin dikkatini çekti. Motorin fiyatlarındaki bu indirim, döviz kurlarındaki dalgalanmalardan kaynaklanan sürekli artış eğilimini tersine çeviriyor.
Motorin fiyatlarının 1.51 TL indirimle düşmesi, sürücülere yakıt masraflarında ciddi bir tasarruf fırsatı sunacak.
Güncel benzin ve motorin fiyatları
GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
Bu gece gelecek olan indirimin yanı sıra vatandaşlar tarafından öğrenilirken bir yandan güncel akaryakıt fiyatları da merak konusu olmuştu. Konu ile ilgili merak edilenlerin artması ile birlikte fiyatlar şu şekilde verildi;
ÖNE ÇIKAN VİDEO
İstanbul Anadolu Yakası
Benzin fiyatı: 35,02 TL
Motorin fiyatı: 39,56 TL
İstanbul Avrupa Yakası
Benzin fiyatı: 35,07 TL
Motorin fiyatı: 39,62 TL
Ankara
Benzin fiyatı: 35,68 TL
Motorin fiyatı: 40,19 TL
İzmir
Benzin fiyatı: 35,78 TL
Motorin fiyatı: 40,34 TL
Gelecek olan indirimin ardından bu rakamların motorin bazında değişikliğe uğrayacağı yinelendi.
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