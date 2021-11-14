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Aktüel Araç sahipleri dikkat... 1 Aralık'ta başlıyor
Aktüel

Araç sahipleri dikkat... 1 Aralık'ta başlıyor

Şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için kış lastiği zorunluluğu 1 Aralık itibariyle başlıyor.

Yeniakit Publisher
2021-11-14 13:20:00 - 2021-11-14 13:21:36

Zorunlu kış lastiği uygulaması öncesi Konya’da hava sıcaklıklarının düşmesiyle lastikçilerde hareketlilik başladı. Lastikçi Osman Doğan, işlerde hareketliliğin başladığını belirterek, "Fiyatlar malum doların artışıyla biraz yüksek. Ama şu an lastik satışlarımız yoğunlaşmaya başladı" dedi.

Osman Doğan, "Fiyatlar, 13 jant 300 liradan bin 500 liraya kadar lastiğimiz var. Çeşitli lastikler olduğu için fiyatlarımız o şekilde değişiyor. Kış aylarında havanın 10 derece altına düştüğü anda takmamız gerekiyor. Kış lastiğinin amacı illa karda lastik takmak değildir. 10 derecenin altına düştüğü anda kış lastiği takmamız zorunlu hale gelmiş olmalı. Bunun sebebi ise lastiğin kauçuk oranı yani lastik üzerindeki dişler biraz daha yumuşadığı, yol tutuşu olduğu için daha sağlıklı sürüş olur. Frenleme mesafesi daha azalıyor aracın" ifadelerini kullandı.

Doğan, "Kış belli malum havalar soğumaya başladı. Bununla beraber 1 Aralık’ta kış lastiği taktırmak isteyen vatandaşlar bu işlemi son güne bırakmadan yani yoğunluk olmadan daha erkenden yavaş yavaş gelmelerini istiyoruz. Kar lastiğinde ince çizgiler var bunlara biz vakum deriz bunlar önemli. Onların vakumu ne kadar fazla olursa o kadar iyi olur, herhangi bir sıkıntı olmaz. Kış lastiği zaten marka marka değişir. Müşterilerimiz bütçesine göre alıp kış lastiğini kullanmasını istiyoruz" diye konuştu.

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