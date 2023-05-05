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Ekonomi Araç sahipleri bayram edecek! Akaryakıta bir dev indirim daha geliyor
Ekonomi

Araç sahipleri bayram edecek! Akaryakıta bir dev indirim daha geliyor

Yeniakit Publisher
2023-05-05 10:24:00 - 2023-05-05 10:27:17
Araç sahipleri bayram edecek! Akaryakıta bir dev indirim daha geliyor

Brent petrol fiyatları ve dolar kurundaki değişimlere göre akaryakıt fiyatlarına yeni bir indirim geliyor.

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

3 Mayıs'ta motorine 59 kuruş indirimin ardından 4 Mayıs Perşembe gününden itibaren motorine 1 lira 29 kuruş indirim gelmişti.

Motorin indirimi

Gece yarısı itibariyle motorinde 49 kuruş indirim gerçekleşti. Fiyat değişikliği, pompa satış fiyatlarına yansıdı.

Benzine bir indirim daha

Benzinde ise 6 Mayıs cumartesi gününden itibaren 1 lira 6 kuruş indirim bekleniyor.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;
ÖNE ÇIKAN VİDEO

İstanbul'da motorin litre fiyatı 17,97 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 20.37 satılıyor.

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