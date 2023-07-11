Araç sahipleri aman dikkat! Akaryakıta bir zam daha geliyor, bu gelen çok büyük olacak

Akaryakıt fiyatları 12 Temmuz Çarşamba’dan geçerli olmak üzere motorin fiyatı için yeni zam geliyor.

KDV’ye yapılan zam akaryakıt fiyatları tarafına yansımıştı.

KDV'nin yüzde 18'den yüzde 20'ye çıkarılmasının ardından benzin fiyatları için 40 kuruş zam gelirken motorinin litre fiyatına ise 38 kuruş artış olmuştu. Akaryakıtta pompaya zam dün gece yarısından itibaren geçerli olmuştu.

Aradan 1 gün geçmeden motorin fiyatları için yeni zam geliyor.

Dövizdeki artıştan da doğrudan etkilenen motorin fiyatları 12 Temmuz Çarşamba gününden geçerli olmak üzere 1 lira 6 kuruş zam yapılacağı öne sürüldü.

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