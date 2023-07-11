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Ekonomi Araç sahipleri aman dikkat! Akaryakıta bir zam daha geliyor, bu gelen çok büyük olacak
Ekonomi

Araç sahipleri aman dikkat! Akaryakıta bir zam daha geliyor, bu gelen çok büyük olacak

Yeniakit Publisher
2023-07-11 08:08:00 - 2023-07-11 08:11:15
Araç sahipleri aman dikkat! Akaryakıta bir zam daha geliyor, bu gelen çok büyük olacak

Akaryakıt grubundan olan motorine yeni bir zammın geleceği iddia edildi. Buna göre bu gece yarısından itibaren motorine 1 liranın üzerinde zam yapılacak.

Akaryakıt fiyatları 12 Temmuz Çarşamba’dan geçerli olmak üzere motorin fiyatı için yeni zam geliyor.

KDV’ye yapılan zam akaryakıt fiyatları tarafına yansımıştı.

KDV'nin yüzde 18'den yüzde 20'ye çıkarılmasının ardından benzin fiyatları için 40 kuruş zam gelirken motorinin litre fiyatına ise 38 kuruş artış olmuştu. Akaryakıtta pompaya zam dün gece yarısından itibaren geçerli olmuştu.

Aradan 1 gün geçmeden motorin fiyatları için yeni zam geliyor.

Dövizdeki artıştan da doğrudan etkilenen motorin fiyatları 12 Temmuz Çarşamba gününden geçerli olmak üzere 1 lira 6 kuruş zam yapılacağı öne sürüldü.
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Yorumlar

Altan Ertunç

Petrol dünya piyasalarında varili 75_80 dolar seviyesinde. Geçen sene varili 115 dolardı. Büyük ekonomist reisimiz sayesinde dünyada sadece bizde akaryakıt yüksek. Göz göre göre ülke ekonomisi nasıl felakete sürüklendi. Bu günaha siz Akit gazetesi ve yazarları da ortaksiniz

Neron11

Bütçe açığı böyle mi kapatılacak, vah vatandaşım vah,bu arada döviz şu an yerinde sayıyor bu zam dövizle açıklanamaz
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