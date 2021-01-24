  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Otomotiv Araç muayenede yeni düzenleme geldi! Artık bunu yapabilirsiniz
Otomotiv

Araç muayenede yeni düzenleme geldi! Artık bunu yapabilirsiniz

Araç muayenede yeni bir düzenleme yapıldı. Araç sahiplerinden gelen yoğun talep sonrası yapılan değişiklikle, muayenede ağır kusurlu bulunan araçlar artık bir aylık süre içinde hiçbir sınırlama olmadan herhangi bir istasyonda tekrar muayeneye girebilecek.

Yeniakit Publisher
2021-01-24 10:35:00 -
Araç muayenede yeni düzenleme geldi! Artık bunu yapabilirsiniz

Araç muayenede, yüz binlerce araç sahibinin uzun süredir dile getirdiği bir talep doğrultusunda önemli bir değişiklik yaşama geçirildi. Araç muayenesi sonucunda "emniyetsiz" veya "ağır" sınıfına giren kusurları saptanan ve muayeneden geçemeyen araçların, bir aylık süre içinde yapılacak muayene tekrarından muayene ücreti alınmıyor. Ancak bu konuda sınırlayıcı bir koşul bulunuyordu. Muayene tekrarının aynı istasyonda yapılması zorunluydu.

Mevzuatta değişiklik yapıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın, mevzuatta yaptığı değişiklikle bu araçların, bir aylık süre içinde hiçbir sınırlama olmaksızın Türkiye'nin her yanındaki istasyonda muayeneye alınmasının önü açıldı.

Araç muayenede yeni düzenleme: Ağır hasarlı araçlar bir ay içinde herhangi bir istasyonda tekrar muayeneye girebilecek

"Resmi Gazete'de yayımlandı

"Kaynaklar, HABERTÜRK'e yaptıkları açıklamada, "Düzenleme ile araç sahiplerine, kusuru giderdikten sonra Türkiye'nin her yanındaki istasyonda süresi içinde muayeneye girme olanağı sunuldu. Aynı istasyona gitme zorunluğu ortadan kaldırıldı. 1 Nisan'da yeni uygulamaya geçilecek" dedi. Kaynaklar, söz konusu "Araç Muayene İstasyonlarının Açılması, İşletilmesi ve Araç Muayenesi Hakkında Yönetmelik"in kısa bir süre önce Resmi Gazete'de yayımlandığını anımsattı. İşte o madde: "Yapılan araç muayenesi sonucunda 'emniyetsiz' veya 'ağır' sınıfına giren kusurları tespit edilen ve muayeneden geçemeyen araçların bir aylık süre içinde yapılacak muayene tekrarından muayene ücreti alınmaz. Muayene tekrarı, muayenenin yapıldığı aynı gün veya muayenenin yapıldığı tarihten itibaren bir aylık süre içerisinde bir defaya mahsus olmak üzere muayenenin yapıldığı araç muayene istasyonunda veya başka bir araç muayene istasyonunda yapılır."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Cumhurbaşkanı onayladı! 340 kişi idam edilecek
Dünya

Cumhurbaşkanı onayladı! 340 kişi idam edilecek

Irak'ta terör ve cinayet suçuyla idama mahkum edilen 340 kişinin infaz kararının Cumhurbaşkanı tarafından onaylandığı belirtildi. ..
İmamoğlu yönetiminden 65 yaşındaki Prof'a büyük ayıp: Belgem olmasına rağmen otobüsten indirip üzerime yürüdüler
Gündem

İmamoğlu yönetiminden 65 yaşındaki Prof'a büyük ayıp: Belgem olmasına rağmen otobüsten indirip üzerime yürüdüler

Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB otobüsü şoförü, 65 yaşındaki Prof. Dr. Kadir Güzin'i, izin belgesi ve doktorluk kimliği yanında olmasına ra..
Karışıklığın arkasındaki ülke Mısır çıktı!
Dünya

Karışıklığın arkasındaki ülke Mısır çıktı!

Etiyopya, Mısır’ın Hedasi Barajı'ndan ötürü Sudan ile Etiyopya arasında savaş çıkarmaya çalıştığını belirterek, Sisi yönetiminin Afrika Boyn..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay