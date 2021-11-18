Araç fiyatlarındaki oyun ortaya çıktı! 1 ayda 150 bin lira artış

Türkiye’nin en çok kullanılan araç alım satım internet sitelerinden biri olan platformda Ekim ayında alınmış olan 2021 model Honda City otomobilin fiyatının nasıl artırıldığı böyle gözler önüne serildi.

Mağaza fiyatıyla 225 bin TL’ye ekim ayında alınan otomobiller, 1 ay gibi kısa bir sürede stokçular sebebiyle 371 bin TL’den satılmaya başlanıldı. Mağazada satılacak araçların tükenmesini fırsat bilmeleri ve fiyat artışlarının her gün düzenli olarak stokçular tarafından artırılması vatandaşları isyan ettirdi.

Çip krizi nedeniyle üretilen araç sayılarındaki azalmayı fırsat bilen stokçular ‘piyasada nasılsa satılacak araba yok’ diyerek fiyatları tek tek artırdığı görülüyor.