Araç değer kaybı nasıl alınır? Araç değer kaybı sorgulama

Kazalı aracın değer kaybı sigortadan nasıl alınır? Kaza yaparak hasar gören bir araç, onarıldıktan sonra hasarın derecesine göre değer kaybı yaşar. Trafik kazaları sonucu hasar gören araçlar, eski halinden farksız olacak şekilde onarılsalar bile TRAMER kayıtlarına hasarlı araç olarak geçiyor ve bu da aracınızın değer kaybı yaşamasına neden oluyor.

Araç değer kaybı tazminatı nasıl alınır?

TÜSED Başkanı Ahmet Nedim Erdem, "Birçok araç sahibi, araç değer kaybı konusunda yeterince bilgi sahibi değil. Kaza geçmişi olan araçların alım-satımında; araç değer kaybı belgesinin zorunlu kılınması durumunda, özellikle ağır hasar kayıtlı olan araçların fiyatlarının, orijinalliği korunmuş araçlara göre düşer." dedi.

Araç değer kaybı nasıl hesaplanır?

Trafik kazalarının ardından araçta oluşan fiziksel zararların onarım bedelinin yanı sıra, sigorta poliçelerinin değer kaybı zararını da tazmin ettiğini belirten Erdem, “Eğer bir kaza yaptıysanız ve kaza nedeniyle aracınızda oluşan değer kaybının hesap edilmesini istiyorsanız, E-Devlet üzerinden veya Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi'nin (SBM) web sayfası üzerinden online “İşlemler” menüsü altındaki “Eksper Atama” adımlarını takip ederek değer kaybı raporu için eksper ataması yapabilir, ayrıca Zorunlu Mali Mesuliyet Sigorta Poliçesini düzenlemiş olan sigorta şirketinden de talepte bulunulabilirsiniz.

Araç değer kaydı raporunu sigorta karşılıyor mu?

Değer kaybı rapor ücreti kusur oranına göre ilgili sigorta şirketleri tarafından karşılanmaktadır. Sigorta şirketinin, değer kaybı tazminat talebini tamamen veya kısmen reddetmesi veya talebe, başvuru tarihinden itibaren 15 gün içinde yazılı olarak cevap vermemesi halinde; yine araç sahibinin, Sigorta Tahkim Komisyonu'na şahsen ya da posta yoluyla başvurabileceği belirtildi.