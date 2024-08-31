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Otomotiv Araç alım satımında dikkat! Noter'e ikinci kez ücret ödeyebilirsiniz
Otomotiv

Araç alım satımında dikkat! Noter'e ikinci kez ücret ödeyebilirsiniz

Yeniakit Publisher
2024-08-31 12:22:00 -
Araç alım satımında dikkat! Noter'e ikinci kez ücret ödeyebilirsiniz

1 Eylül itibarıyla vekaletle yapılan araç alım satımında yeni bir düzenleme uygulamaya giriyor. Vekaletnamenin aslını yanına almayanlar bir ücret daha ödeyecek. Üstelik söz konusu vekalet e-imzalı olarak sistemde kayıtlı olsa da aslı yanınızda yoksa ikinci kez ücret ödemek durumunda kalacaksınız. İşte detaylar...

1 Eylül tarihinden itibaren vekaletle yapılacak araç satım ve tescil işlemlerinde yeni dönem başlıyor. Vekaletnamenin aslı yanında olmayanlar bir kez daha ücret ödemek zorunda kalacak.

DİJİTAL ORTAMDA KAYITLI OLSA DA ASLI İSTENECEK

Vekaletname e-imzalı olarak Noter Paylaşım Sistemi'ne (TNBBS) kayıtlı olsa bile aslı yanınızda yoksa bu ücreti tekrar ödemek zorundasınız.

"İKİNCİ KEZ PARA ÖDEYECEĞİZ"

Otomotiv yazarı Emre Özpeynirci, konuyla ilgili sosyal medyadan bir paylaşım yaptı. Özpeynirci şunları söyledi:

 "2. kez vekâletname ücreti!"

 Türkiye Noterler Birliği, 1 Eylül'den itibaren vekâleten yapılacak araç alım, satım ve tescillerinde e-imzalı olarak Noter Paylaşım Sistemine (TNBBS) kayıtlı olsa bile vekâletname aslı yanında olmaması halinde sistemden çıkarttığı vekâletname örneğini tasdik ederek ücretlendirip, makbuz kestikten sonra araç alım satım ve tescil işlemlerini yapacak.

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