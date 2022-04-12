Arabuluculukta başarı oranı yüzde 69 oldu

2013 yılında hayata geçen Arabuluculuk uygulamasında bugüne kadar 934 bin 780 dosya ihtiyari ara buluculuk sistemine dahil oldu. Görüşmeleri tamamlanan 844 bin 667 dosyadan 833 bin 667’si anlaşma ile sonuçlandı. İhtiyari ara buluculuk uygulamasında başarı oranı yüzde 99’e ulaştı. İş uyuşmazlıklarında 1 milyon 390 bin 291 dosyadan 809 bin 661’i anlaşma ile sonuçlanırken başarı oranı yüzde 58 olarak gerçekleşti. Ticari uyuşmazlıklarda 422 bin 645 uyuşmazlığın 222 bin 66’sı anlaşma ile sonuçlanırken başarı oranı yüzde 53 oldu. Uygulamaların başladığı günden bu yana sisteme dahil olan 3 milyon 8 bin 179 dosyadan 2 milyon 781 bin 858 dosyanın müzakeresi tamamlandı. Çözüme kavuşturulan 1 milyon 930 bin 328 dosyada taraflar, el sıkışarak anlaştı. Böylece uygulamada toplam başarı oranı yüzde 69 oldu.