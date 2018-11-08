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Arabistan'dan 4,3 milyar dolarlık girişim

Suudi Kral Abdulaziz, ülkesinin orta kesiminde yer alan El-Kasim bölgesinde, 4,3 milyar dolarlık 600'den fazla projeyi başlattı.

08 Kasım 2018 Perşembe 07:53
Arabistan'dan 4,3 milyar dolarlık girişim

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, ülkenin orta  kesiminde yer alan El-Kasim bölgesinde, 4,3 milyar dolarlık 600'den fazla projeyi  başlattı. 

Suudi Arabistan haber ajansı SPA'da yer alan habere göre, Kral Selman, El-Kasim bölgesindeki El-Vadi Sarayı'nda düzenlenen törende, 4,3 milyar dolarlık 600'den fazla projeye start verdi.

Söz konusu projelerin, kalkınma, eğitim, hizmet ve iskan gibi çeşitli sektörlerde olduğu ifade edildi.

Dünyanın en büyük petrol ihracatçısı Suudi Arabistan Hükümeti'nin  harcamaları, 2018'in ilk dokuz ayında senelik yüzde 25'lik artışla 189,9 milyar  dolara çıkmıştı.

Hükümetin bu harcamaları, 2014'ün ortalarında petrol fiyatlarının gerilemesi sonucu Riyad'ın geçen yıl uyguladığı kemer sıkma politikasının  ardından gelmişti.

Suudi Arabistan, Aralık 2017'de yaptığı açıklamada, 2018 yılı bütçesinde, gelir payının 208,8 milyar dolar, gider payının 260,8 milyar dolar ve aradaki bütçe açığının da 52 milyar dolar olduğunu duyurmuştu.

Haber Tarihi: 08 Kasım 2018 Perşembe 07:53
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