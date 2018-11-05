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Arabistan'da son 20 yılın en şiddetli yağışı: 5 kişi öldü

Suudi Arabistan son 20 yılın en şiddetli yağışlarına sahne oluyor.

05 Kasım 2018 Pazartesi 15:54
Arabistan'da son 20 yılın en şiddetli yağışı: 5 kişi öldü

Sivil savunma ekiplerinden yapılan açıklamada, ülkede etkili olan yağışlar neticesinde meydana gelen sel felaketinde son bir hafta içinde 5 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Söz konusu ölümlerin hangi kentlerde olduğuna ilişkin bilgi verilmezken, ağaç ve trafik lambalarının devrilmesi nedeniyle bazı yolların trafiğe kapandığı, ulaşımda aksamalar oluştuğu aktarıldı.

SON 20 YILIN EN ŞİDDETLİSİ

Suudi Arabistan yerel medyasına göre son 20 yılın en şiddetli yağışlarına sahne olan ülkede Mekke, Medine, Riyad, Hail, Eş-Şarkiyye, Asir, Cazan, El-Baha ve El-Cevf kentlerinde 28 Ekim'den bu yana aralıklarla şiddetli yağışlar etkili oluyor.

Meteoroloji ve Çevre Koruma İdaresi de yaptığı açıklamayla vatandaşlara olumsuz hava şartlarına karşı dikkatli olmaları ve zorunlu olmadığı sürece yağışların şiddetlendiği zamanlarda dışarı çıkmamaları çağrısında bulundu. Yağışların etkili olduğu kentler için ayrıca sel uyarısı yapıldı.

Haber Tarihi: 05 Kasım 2018 Pazartesi 15:54
  1. sel
  2. Suudi Arabistan
  3. yağış
  4. ölü

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