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Araban’da pamuk üretimi için önleyici tedbirler arttırıldı

Araban İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Araban Ziraat Odası Başkanlığı tarafından ortaklaşa yürütülen çalışmalarla, pamuk üretimini olumsuz etkileyen yeşil kurt ve dikenli kurt gibi zararlılara karşı önleyici tedbirler arttırıldı.

29 Haziran 2019 Cumartesi 12:23
Araban’da pamuk üretimi için önleyici tedbirler arttırıldı

Araban İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Araban Ziraat Odası Başkanlığı tarafından ortaklaşa yürütülen çalışmalarla, pamuk üretimini olumsuz etkileyen yeşil kurt ve dikenli kurt gibi zararlılara karşı önleyici tedbirler arttırıldı.


Araban Ziraat Odası Başkanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Araban Ovası’ndaki 40 bin dönüm civarındaki pamuk ekili alanda Yeşil kurt ve dikenli kurt çıkış dönemi ve popülasyon yoğunluğunu tespit etmek amacıyla Araban İlçe Tarım Ve Orman Müdürlüğü ile Araban Ziraat Odası Başkanlığında görevli Ziraat Mühendisleri tarafından pamuk ekili alanlarda kurulan tuzaklarla yeşil kurt ve dikenli kurdun pamuk üretimindeki zararlı popülasyon seviyesinin ölçüleceği ifade edildi. Ziraat mühendisleri, Bu uygulama ile ilaçlı mücadelenin önüne geçeceğiz. Zirai ilaç kullanarak tüm böcekleri yok etmektense, yararlı böcekleri tespit edip, bunlara yönelik mücadele yapılabileceğini belirtti. Ölçümlerde alınacak sonuçlara göre, tarım danışmanları ve çiftçilerin uyarılacağı, ilaçlamanın gereği konusunda fikir sahibi olunacağı da belirtildi.


Feromon tuzağı nedir


Feromon, bir böcek türünün kendi bireyleri arasında haberleşmede kullandıkları koku, böcekler arasında kimyasal konuşma dilidir. Çiftleşmeye hazır bir dişinin saldığı kokuyu duyan erkek böcek, bunun izini takip ederek dişiye ulaşır. Ağaçlara kurulan feromon tuzakları, çevreye dişi böcek kokusu yayarak gelen böcekleri hapsedip ölümlerine neden oluyor. Bu tuzaklar belirli dönemlerde ekipler tarafından toplanarak, imha ediliyor.

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Haber Tarihi: 29 Haziran 2019 Cumartesi 12:23
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