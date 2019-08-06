Araban sarımsağı üreticisinin yüzünü güldürdü

Türkiye’nin önemli sarımsak üretim merkezi ve Güneydoğu Anadolu bölgesinin tahıl ambarı olarak bilinen Araban Ovasında üretilen, ünü ülke sınırlarını aşan meşhur Araban sarımsağı, 2019 yılı hasadında rekolte yüksekliği ve fiyatıyla üreticisinin yüzünü güldürdü.

Gaziantep’in Araban ilçesinde, bu yıl 10 bin dönüm alanda hasadı tamamlanan Araban sarımsağında dönüme ortalama bin kilogram ile bin 500 kilogram arasında sarımsak hasadı yapıldı. Araban Ovası’nın verimli topraklarında bu yıl yaklaşık 150 bin ton sarımsak üretildi. 9’uncu ayın ilk haftasında dikilen Araban sarımsağının hasadı ise temmuz ayının ortalarında tamamlandı.

Hasadı tamamlanan meşhur Araban sarımsağının fiyatı ve rekolte yüksekliğini değerlendiren Araban Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun, gazetecilere yaptığı açıklamada, Araban ilçesi sarımsağı, makarnalık sert buğdayı, karpuzu, kavunu ve doğal tarım ürünleri ile ünlü bir ilçe olduğunu anımsatarak, bu yıl sarımsak rekolte ve fiyatının geçen son iki yıla oranla daha iyi olduğunu dile getirdi.

Hasat döneminde rekoltenin yüksek olduğunu belirten Altun, “Son iki yıl sarımsak fiyatları oldukça düşüktü. İki yıl üst üste fiyat düşüklüğü nedeniyle zarar eden üreticilerimiz bu yıl hasat döneminde rekolte yüksek gerçekleşti. Sarımsak fiyatı tarlada toptan kilogram fiyatı 8 ila 10 lira arasında değişen fiyatlarda alıcı buldu. Üreticilerimiz son iki yılda fiyat düşüklüğü yüzünden ettiği zararı bu yılki rekolte yüksekliği ve fiyatı ile kapattı. Bu yıl sarımsak üreticisinin yüzünü güldürdü. Gönlümüz Araban Ovası’nda yetişen sarımsak başta olmak üzere tüm tarım ürünlerinde de rekolte yüksekliği ve değerinde fiyatlarla üreticilerimizi mağdur etmeyecek seviyelerde gerçekleşmesini istiyor. Üreticilerimiz tarım ürünleri üretimindeki maliyetlerin yüksekliği ve fiyatların düşüklüğü yüzünden ürün üretemeyecek hale geldi. Son iki yıldan beri sarımsak üretiminde zarar eden üreticilerimizi bu yılki rekolte yüksekliği ve fiyatlar çiftçimizi korudu. İfadesini kullanan Altun, Araban sarımsağının ünü ülke sınırlarını aştı. Örneğin, Araban Sarımsağı baharat ülkesi olan Hindistan’dan Kastamonu Taşköprü’ye kadar satışı yapılıyor. Araban Ovası’nın bereketli topraklarında yetişen sarımsak üretimi başta olmak üzere tüm tarım ürünlerinin üretimi için iklim şartlarının uygunluğu sarımsak ve tüm tarım ürünlerinin farklı bir aromaya sahip olması nedeniyle Türkiye genelindeki tüm il, ilçe ve köylerinde Araban Sarımsağı satışı yapılıyor. Bu yıl 10 bin alanda dikimi ve hasadı yapılan Araban Sarımsağında üreticilerimiz dönüme 1 ton ile 1,5 ton arasında değişen verim alarak rekolte yüksekliği ve tarlada kilogramı 8 ile 10 lira arasında satışı yapılan Araban Sarımsağı üreticisinin yüzünü güldürüp, hem ülke hem ilçe hem de üreticilerimizin ekonomisine önemli katkı sağladı. Bu yıl rekolte yüksekliği ve fiyattan memnun olan üreticilerimiz önümüzdeki yıl için 15 bin dönüm civarında sarımsak dikimi için tarla hazırladı” dedi.

Sarımsak üreticisi Tahir Öztürk ise Araban Ovası’nın bereketli topraklarında yıllardır ailesiyle birlikte kısmen kendisine ait kısmen de para karşılığı icar ederek kiraladığı tarlalarda çalışarak sarımsak ürettiğini belirterek, ‘’Ürettiğim sarımsağı kendim pazarlıyorum. Fiyatlarımız bu yıl geçen iki yıla oranla çok daha iyi. Ünü ülke sınırlarını aşan meşhur Araban sarımsağını ülke genelindeki il, ile ve özellikle de Kastamonu Taşköprü’den Araban’a gelen tüccarlara tonlarca satış yapıyorum. Sarımsağımız boyutuna göre değişen fiyatlarda tarlada bir kilogramı 8 ile 10 lira arasında alıcı buluyor” diye konuştu.