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Ekonomi "Arabamı satıp oraya gömeceğim" İslam Memiş bombayı patlattı
Ekonomi

"Arabamı satıp oraya gömeceğim" İslam Memiş bombayı patlattı

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, altındaki düşüşün kalıcı olmayacağını belirterek, doları olanları altın almaya davet etti. Memiş, "Ben de arabamı satışa çıkardım, altın alacağım" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-02-18 14:07:00 -

Altın ve piyasa uzmanı İslam Memiş'ten yatırımcılara flaş tüyolar geldi. Altındaki düşüşe dikkat çeken Memiş, "Doları olan altına gömsün, ben olsam öyle yapardım" dedi ve ekledi: "Arabamı satışa çıkardım, inşaallah bir an önce satılır da be de bu fiyata altın alabilirim..." İslam Memiş, doların yıl içinde tekrar 8.40 lira seviyesine çıkabileceği uyarısı yaptı. İşte İslam Memiş'in kendi Youtube kanalında yaptığı açıklamadan flaş satır başları...

- Borsa İstanbul endeksindeki yükseliş riskli...

- Dolardaki düşüşün kalıcı olacağını düşünmüyorum, 7.30 ilk direnç seviyem...

- Euroda düşüş var ancak kalıcı olacağını düşünmüyorum... 9 lira seviyesinin üzerine gidecek...

Ekranda gördüğünüz fiyata gram altın alamazsınız

- Gram altın fiyatı ekranlarda gördüğünüz gerçekçek rakamlar değil. Kuyumcuya gittiğinizde o fiyata gram altın alamazsınız...

Altın fiyatlarındaki düşüşün kalıcı olacağını sanmıyorum...

Hatta arabamı satışa çıkardım. İnşaallah bir an önce satılır da ben de bu fiyatlardan altın alırım...

Arabamı satıyorum, altın alacağım...

Altın'ın ons fiyatının baskılanmaya devam edildiğini belirten İslam Memiş, "Elinde doları olanlar altına gömün, ben olsam gömerim" dedi...

Gümüş 6 liranın altına inmiyor, güçü duruşunu korumaya devam ediyor, 7 lira seviyesini takip edeceğim...

Dolar 8.40'ları tekrar görür mü?

Doların uluslararası piyasalarda güçlendiğini belirten İslam Memiş, "Zaten altın fiyatlarındaki düşüşün nedeni de bu" dedi.

İslam Memiş, dolar için bomba bir tahminde de bulunarak "Yıl içerisinde tekrar 8 lira, 8.30-8.40 seviyelerini görür mü" diye sorup "Evet bence olabilir" cevabı verdi.

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Yorumlar

yahya

sen milli değilsin sana hiç ama hiç güvenmiyorum.
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Bu şahıs ne derse

Tersini yapin, kesin kazanirsiniz.
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