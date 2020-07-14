Arabada maske takmak zorunlu mu? Maskesiz dolaşanlara kaç TL ceza kesiliyor?

Özel araçta maske takmak bazı durumlarda zorunlu olabiliyor. İl Hıfzıssıhha Kurulu’nun aldığı kararlar bu bağlamda oldukça önemli oluyor.

Maske takma zorunluluğu kuralına uymayanlara para cezası verilmesi maskesiz dolaşmanın önünü kesiliyor.

Maskesiz dolaşmanın cezası kaç TL?

Maskesiz dışarı çıkan vatandaşlara 900 TL ceza kesiliyor.

Arabada maske takmak zorunlu mu?

Birçok ilimizde açık ve kapalı alanlar için getirilen maske takma zorunluluğu bazı durumlarda özel araç içerisinde de geçerliliğini koruyor.

Bu noktada İl Hıfzıssıhha Kurulu’nun verdiği kararlar çok önemli.

Ankara Hıfzıssıhha Kurulu kararları bu şekilde duyurdu;

"Maske kullanmayanların toplu taşıma araçlarına alınmaması, maskesiz olduğu tespit edilen sürücü ve yolculara ayrı ayrı ceza uygulanmasına,

Toplu taşıma araçlarında “yolcu oturma kapasitesinin” azami yüzde 50’si kadar yolcu alınmasına,

Seyahat eden veya durakta bekleyen yolcuların sosyal mesafeye uymalarını kolaylaştırmak amacıyla duraklarda ve araçların içerisinde gerekli uyarıların yapılarak ihtiyaç duyulan tedbirlerin alınmasına,

Bütün toplu taşıma araçlarında ve duraklarda genel hijyen şartları sağlanarak sıvı el dezenfektanı bulundurulmasına,

Araçlardaki sosyal mesafenin korunması ve vatandaşlarımızın mağduriyetinin önlenmesi amacıyla ilgili kurumlarca yoğunluğu önleyici tedbirlerin alınmasına karar verilmiştir."