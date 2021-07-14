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Sağlık Araba sürerken bunları yapanlar dikkat! Hastalık başlangıcı olabilir
Sağlık

Araba sürerken bunları yapanlar dikkat! Hastalık başlangıcı olabilir

Bilim insanları tıbbi prosüdürleri uygulamadan Alzheimer başlangıcını test etmek için değişik bir yöntem izledi. Bu kapsamda kişilerin araç kullanma şekillerine ve yaptıkları harekete göre, teşhis koyulabileceğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-07-14 15:16:00 -
Araba sürerken bunları yapanlar dikkat! Hastalık başlangıcı olabilir

Araştırmacılar ABD'nin Washington eyaletinde 65 yaş üzeri sürücülerden oluşan bir grubun araç kullanımını, GPS alıcılarıyla bir yıl boyunca takip etti.

Pahalı testler veya tıbbi prosedürler gerektirmeden Alzheimer başlangıcını teşhis etmenin bir yöntemini bulmak için yola çıkan araştırmacılar, bir yıllık verileri inceledikten sonra bunun mümkün olduğunu gördü.

Araştırmada yer alan 139 deneğin yarısında çok erken veya klinik öncesi seviyede Alzheimer hastalığı bulunuyordu.

Verileri analiz eden bilim insanları, hasta olan ve olmayan grubun sürüşleri arasında önemli farklar olduğunu ortaya çıkardı.

Alzheimer başlangıcındakiler daha yavaş sürüyor, aniden şerit değiştirmeye yatkın oluyor, geceleri daha az seyahat ediyor, toplamda daha az yol yapıyor, daha az yere gidiyor ve bildiği yoldan şaşmama eğiliminde oluyor.

Araştırma ekibinin başında bulunan Toronto Üniversitesi'nden doktora adayı Sayeh Bayat, "İnsanların günlük hayatlarındaki hareketleri, gittikleri yerler ve araç kullanma tarzları sağlıkları hakkında pek çok şey söylüyor" diyor.

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